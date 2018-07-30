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Allano Lima, Bursaspor'a imzayı attı

BURSASPOR HABERLERİ  | 30.07.2018 15:41 | Son Güncelleme

Bursaspor'un kiralık olarak kadrosuna kattığı Allano Lima, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 23 yaşındaki Brezilyalı, "Bursaspor için en iyi şekilde çalışacağım” diye konuştu.

Allano Lima, Bursaspor'a imzayı attı

Bursaspor Kulübü, Portekiz'in Estoril Kulübü'nden Allano Lima'yı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, 3 transfer daha düşündüklerini ve aceleci davranmadıklarını belirtti.

"Sokağa atacak paramız yok" diyen Başkan Ay, Lima'nın sözleşme bilgilerine ilişkin ise "Kiralama bedeli olarak 350 bin Euro kulübüne veriyoruz. Satın alma opsiyonu 2 milyon 500 bin Euro. Oyuncu 300 bin Euro alacak. Oyuncunun bonservisini almazsak ve başka bir Türk kulübüne giderse yüzde 20’si Bursaspor’a ait olacak. Oyuncuyu satın alırsak ilk yıl 480 bin Euro, ikinci yıl 540 bin Euro, üçüncü yıl 600 bin Euro alacak. Serbest kalma maddesini de 8 milyon Euro olarak koyduk. İnşallah bu değerlere ulaşır. Allah utandırmasın. Kendisine güveniyoruz. İnşallah bundan sonra da güzel şeyler olacak. İnşallah başarılı bir sezon geçirir ve bizim futbolcumuz olur” dedi.

Törende konuşan Lima ise "Buraya gelmek büyük bir mutluluk. Sosyal medyadan bana ulaşan taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. 1 senelik bir anlaşma ama burada kalmak için elimden geleni yapacağım. Bütün takım arkadaşlarımla buluşacağım bugün. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve Bursaspor için en iyi şekilde çalışacağım” diye konuştu.

Açıklamaların ardından Lima, kendisini 1 yıllığına yeşil beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atarak basın mensuplarına poz verdi.

ALİ AY: HARUN TEKİN İÇİN RESMİ TEKLİF YOK
Bursaspor Başkanı Ali Ay, adı Beşiktaş ile anılan Harun Tekin için teklif gelmediğini belirterek, "Sözlü olarak menajerler aracılığıyla sorguluyorlar. Yarın kulüpler birliği var. Artık bilmiyorum ne olur" dedi.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, 1 yıllığına kiralanan Allano Lima'nın imza töreninde transferlere ilişkin son gelişmeleri kamuouyla paylaştı. Şu ana dek hiçbir futbolcularına resmi bir teklifin gelmediğini bir kez daha yineleyen Başkan Ay, "Harun da bunlardan bir tanesi. Sözlü olarak menajerler aracılığıyla sorguluyorlar. Yarın kulüpler birliği var. Artık bilmiyorum ne olur. Göksel başkan ile de Mossoro için görüştüm. Henüz karar vermediklerini, hocalarıyla toplantı yapacaklarını ve öncelik hakkının bizde olduğunu söyledi. Elimizde hocamızın ve scout ekibinin bize yönelttiği 6-7 oyuncumuz var. Onunla ilgili çalışmalar yapılıyor” dedi. Başkan Ay ayrıca Beşiktaşlı Vagner Love ile ilgili olarak bir düşüncelerinin olmadığını da ifade etti.

"CISSE VE DOUMBIA İÇİN TEKLİF SUNDUK"
Mutlaka forvete takviye yapacaklarına işaret eden Başkan Ay, bu noktada adı geçen Papiss Cisse ve Seydou Doumbia için de teklif sunduklarını belirterek "Bizim teklifler onlara göre düşük ama bunları vereceğimizi söyledik. Başka alternatifler de var. Hocamızın düşündüğü öncelikle iyi bir forvet, bir kanat daha. Orta saha ile ilgili de hocanın düşünceleri var. Belki gidecek oyuncular var. Onların yerine transfer yapabiliriz” açıklamasını yaptı.

Forma sponsorluğu konusunda birkaç firmayla görüştüklerini dile getiren Başkan Ay, “İnşallah yetiştiririz. Marmarabirlik ile görüştük. Onlardan cevap bekliyoruz. Stat isim hakkıyla ilgili de olumlu görüşmelerimiz var. Biran önce bitsin istiyoruz. İyi günler yakında” şeklinde konuştu.

Takımdan gidecek oyuncular ile ilgili de bilgi veren Ali Ay, “Sercan ile imzaladık. Serdar Kurtuluş ile de biraz sonra imzalayacağız. Geriye Necid, Kembo, John ve Jovic kalıyor. Kembo da bitecek gibi. Bunlar gidince bütçe de düşecek” ifadelerini kullandı.


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