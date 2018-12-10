SPOR

Allano Lima'dan Fırat Aydınus'a tepki

BURSASPOR HABERLERİ  | 10.12.2018 14:09 | Son Güncelleme

Bursaspor'un Brezilyalı oyuncusu Allano Lima, hakem Fırat Aydınus'a yönelik yaptığı tepkili paylaşımında "Biz aslanlığı ormanda öğrendik, evin arka bahçesindeki yeşillikte değil. #mücadeleyedevam" ifadelerine yer verdi.

Allano Lima'dan Fırat Aydınus'a tepki

Bursaspor'un tecrübeli oyuncusu Allano Lima, yeşil beyazlıların Antalyaspor'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olurken, rakibine yaptığı müdahale sonrası 61. dakikada sarı kart gördü.

Pozisyon öncesinde de Aydınus'un uyarılarda bulunduğu Lima, maçın hakemi Fırat Aydınus'a sosyal medya hesabı üzerinden karşılaşma sonrası tepki gösterdi.

Lima

Sarı kart görmesinin ardından o anın bir fotoğrafını paylaşan Lima fotoğrafın altına "Biz aslanlığı ormanda öğrendik, evin arka bahçesindeki yeşillikte değil. #mücadeleyedevam" notunu düştü. Lima'nın paylaşımı Bursasporlu taraftarlardan ise sosyal medya üzerinden destek gördü.

+18'lik görüntüler! Adamı diri diri böyle yedi+18'lik görüntüler! Adamı diri diri böyle yedi
Bursaspor'un yeni 'Umut'uBursaspor'un yeni 'Umut'u
Süper Lig'de flaş ayrılık!Süper Lig'de flaş ayrılık!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Allano Lima fırat aydınus Bursaspor

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Emekli maaş zammı 2019 ilgili flaş iddia: Maaşı 1000 TL'nin altında olan emekliler zam alamayacak

Emekli maaş zammı 2019 ilgili flaş iddia: Maaşı 1000 TL'nin altında olan emekliler zam alamayacak

Ali Koç'un otobüs cezası sosyal medyayı salladı

Ali Koç'un otobüs cezası sosyal medyayı salladı

Ali Koç, Akhisar mağlubiyeti sonrası futbolcuların İstanbul'a otobüsle gitmesine karar verdi

Ali Koç, Akhisar mağlubiyeti sonrası futbolcuların İstanbul'a otobüsle gitmesine karar verdi

Erman Toroğlu: Fenerbahçe küme düşerse yönetim belki orada başarılı olabilir, taraftara bu rezilliği yaşatmaz

Erman Toroğlu: Fenerbahçe küme düşerse yönetim belki orada başarılı olabilir, taraftara bu rezilliği yaşatmaz

Galatasaray'ın eski yıldızları Melo ve Podolski, Fenerbahçe'yle dalga geçti

Galatasaray'ın eski yıldızları Melo ve Podolski, Fenerbahçe'yle dalga geçti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bogdan Stancu'nun Bursaspor'la sözleşmesini feshettiği ortaya çıktı

Bogdan Stancu'nun Bursaspor'la sözleşmesini feshettiği ortaya çıktı

Ali Ay: Joshua John'un sözleşmesini feshettik

Ali Ay: Joshua John'un sözleşmesini feshettik

Bursaspor kaptanı Ertuğrul Ersoy takımına tribünden destek verdi

Bursaspor kaptanı Ertuğrul Ersoy takımına tribünden destek verdi

Samet Aybaba'dan MHK kararlarına tepki

Samet Aybaba'dan MHK kararlarına tepki

Bursaspor'da Diafra Sakho 6 hafta sahalardan uzak kalacak

Bursaspor'da Diafra Sakho 6 hafta sahalardan uzak kalacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Allano Lima'dan Fırat Aydınus'a tepki

Lima'dan Fırat Aydınus'a tepki

Bursaspor'un yeni yıldızı Umut Meraş

Bursaspor'un yeni 'Umut'u

Bogdan Stancu'nun Bursaspor'la sözleşmesini feshettiği ortaya çıktı

Süper Lig'de flaş ayrılık!

Ali Ay: Joshua John'un sözleşmesini feshettik

Bursaspor ayrılığı açıkladı

Latovlevici, Bursaspor'da yeniden doğdu

Latovlevici yeniden doğdu

Samet Aybaba: Erzurum galibiyeti Antalyaspor maçını daha ön plana çıkardı

Samet Aybaba'dan itiraf

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.