Allianz Türkiye’ye, Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri’nden iki ödül

İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye, Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde “En İyi Müşterinin Sesi” kategorisinde altın ödül, “Yılın En İyi Müşteri Deneyimi Takımı” kategorisinde ise gümüş ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye, dünyanın en büyük ödül etkinliklerinden birine imza atan Awards International’ın bu yıl Türkiye’de ilk kez organize ettiği Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde (Turkey Customer Experience Awards-TCXA) iki ödüle birden layık görüldü.

Tüm sektörlerden katılımcıların yarıştığı ve Müşteri Deneyimi alanında en prestijli ödül organizasyonlarından biri olan TCXA’de Allianz Türkiye, "Voice Of The Customer" projesiyle En İyi Müşterinin Sesi (Best Voice of Customer) kategorisinde altın, Yılın En İyi Müşteri Deneyimi Takımı (Customer Experience Team of the Year) kategorisinde ise gümüş ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde 2 ödüle layık görülmekten mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti: