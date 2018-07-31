Almak için sıraya girdiler! 42 günde oluşuyor ve tanesi 500 liradan satışta

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde üretilen deve kuşu yavruları yumurtadan çıktığından itibaren 500 lira fiyatla alıcı bekliyor. Talep o kadar çok ki üniversite taleplere yetişmekte zorlanıyor.

Bir deve kuşu 42 günde yumurtadan çıkarak dünyaya gözünü açıyor. Fakültede üretilen deve kuşu yumurtaları ise tanesi 100 liradan satılıyor. Kasaplık olacak civcivler yaklaşık 1 yaşında kesime uygun hale gelirken, damızlık olacak civcivler erkeklerde 3, dişiler de 2 yıl sonra üretim olgunluğuna geliyor. Bir dişi deve kuşundan bir üretim sezonunda ortalama 50 yumurta ve bu yumurtalardan da yaklaşık 20-25 civciv elde ediliyor. Türkiye’de üretimi yok denecek kadar az olan deve kuşu yavrularını almak için girişimciler sıraya giriyor.

Üniversitedeki çiftliği ve üretim sürecini anlatan Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ak, “Deve kuşu yetiştiriciliği Türkiye’de ilk defa 1995 yılında Antalya Manavgat’da başlamış olup, ikinci tesis Kırşehir Kaman’da, üçüncüsü ise üniversitemizin bünyesinde Bursa’da kurulmuştur. 1997 yılından bu yana biz burada deve kuşu üretimini sürdürüyoruz.