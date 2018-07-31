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Almak için sıraya girdiler! 42 günde oluşuyor ve tanesi 500 liradan satışta

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 31.07.2018 15:47 | Son Güncelleme

Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nde üretilen deve kuşu yavruları 500 liradan satılıyor. Üniversite siparişlere yetişemiyor.

Almak için sıraya girdiler! 42 günde oluşuyor ve tanesi 500 liradan satışta

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde üretilen deve kuşu yavruları yumurtadan çıktığından itibaren 500 lira fiyatla alıcı bekliyor. Talep o kadar çok ki üniversite taleplere yetişmekte zorlanıyor.

Bir deve kuşu 42 günde yumurtadan çıkarak dünyaya gözünü açıyor. Fakültede üretilen deve kuşu yumurtaları ise tanesi 100 liradan satılıyor. Kasaplık olacak civcivler yaklaşık 1 yaşında kesime uygun hale gelirken, damızlık olacak civcivler erkeklerde 3, dişiler de 2 yıl sonra üretim olgunluğuna geliyor. Bir dişi deve kuşundan bir üretim sezonunda ortalama 50 yumurta ve bu yumurtalardan da yaklaşık 20-25 civciv elde ediliyor. Türkiye’de üretimi yok denecek kadar az olan deve kuşu yavrularını almak için girişimciler sıraya giriyor.

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Üniversitedeki çiftliği ve üretim sürecini anlatan Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ak, “Deve kuşu yetiştiriciliği Türkiye’de ilk defa 1995 yılında Antalya Manavgat’da başlamış olup, ikinci tesis Kırşehir Kaman’da, üçüncüsü ise üniversitemizin bünyesinde Bursa’da kurulmuştur. 1997 yılından bu yana biz burada deve kuşu üretimini sürdürüyoruz.

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Üniversitemizde şu an 4 deve kuşu ailesi ile üretim yapıyoruz. Bir ailede 2 dişi, 1 erkek deve kuşu bulunuyor. Deve kuşları ilkbaharda yumurtlamaya başlıyor ve sonbahara kadar yumurtlama devam ediyor. Yumurtaları günlük olarak toplayıp serin bir odada bir hafta süreyle depoluyoruz. Yumurtaları haftalık olarak kuluçka makinesine yükleyerek 42 günün sonunda civcivlerimizi elde diyoruz. Bu süreçten sonra civcivlerimiz damızlık ve kasaplık olarak ayrılıyor.

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Kasaplık olacak civcivlerimiz yaklaşık 1 yaşında kesime uygun hale gelirken damızlık olacak civcivler erkeklerde 3, dişilerde 2 yıl sonra üretim olgunluğuna geliyor. Bir dişi deve kuşundan bir üretim sezonunda ortalama 50 yumurta ve bu yumurtalardan da yaklaşık 20-25 civciv elde edilmekte. Deve kuşu yetiştiriciliğinin en önemli sebebi sağlıklı kırmızı et üretmeleri ve kıymetli derileridir. Deve kuşu derisi timsah ve fil derilerinden sonra en değerli derilerden birisi olarak kabul edilmektedir." dedi.

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Deve kuşu yumurtasının faydaları:

Diğer yumurtalara oranla çok daha doyurucu ve besleyici olan deve kuşu yumurtası yaklaşık 200 kaloridir.

A vitamini, kalsiyum, folik asit ve fosfor içerir.
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Sağlığımız için yararlı olan doymamış yağ içermektedir.

Zengin bir protein kaynağıdır.

Diş çürümelerine engel olur.

Tavuk yumurtası gibi pişirilerek tüketilebilir. Bir adet deve kuşu yumurtasının sahanda pişirdiğinizde yaklaşık 15 kişi doyabilir.

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