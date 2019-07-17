AB'ye kadın eli dokunacak!

"Biribirimize karşı değil, yan yana mücadele etmeliyiz" diyen Von der Leyen, komisyon başkanlığına seçilmekten "onur duyduğunu" belirterek, "Hepinize mesajım, hep birlikte yapıcı bir şekilde çalışalım" diye konuştu.

Adaylığı Berlin ve Brüksel'de tartışmalara neden olan Von der Leyen, Pazartesi günü yaptığı açıklamada "Avrupa'ya hizmete daha iyi kanalize olabilmek için AP'deki oylamanın sonucu ne olursa olsun Savunma Bakanlığı görevini bırakacağını" açıklamıştı.

Alman bakan gelecek beş yıl boyunca Avrupa Parlamentosu milletvekillerini iklim değişikliğiyle mücadele, cinsiyet eşitliği ve toplumsal meselelere odaklanan bir programla ikna ettiği belirtiliyor.

Von der Leyen, komisyon başkanlığına seçilmekten "onur duyduğunu" belirterek, "Hepinize mesajım, hep birlikte yapıcı bir şekilde çalışalım" diye konuştu.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen yeni Avrupa Komisyonu Başkanı oldu. Ursula von der Leyen 733 parlamenterden 383'ünün oyunu aldı. Alman bakanın göreve seçilmesi için 374 oya ihtiyacı vardı.

Von der Leyen, AB’den ayrılma sürecinde olan İngiltere’ye ilişkin de bir mesaj verdi. Yeni seçilecek başbakanı ile “yapıcı bir şekilde birlikte çalışacağını" vurgulayan von der Leyen, Başbakanlık koltuğuna en güçlü aday olarak gösterilen Boris Johnson ile mi yoksa Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile mi çalışmayı tercih edeceğine ilişkin ise yorum yapmadı.

MAAS VE MERKEL'DEN TEBRİK

Almanya Başbakanı Angela Merkel Hristiyan Demokrat Partili (CDU) von der Leyen’i tebrik etti. Merkel, "Avrupa'ya inanan ve bu bilinç doğrultusunda ikna edici yetisi olan biri" olarak nitelendirdiği von der Leyen için, "Avrupa Birliği’nde karşı karşıya olduğumuz zorluklarla büyük bir enerjiyle başa çıkacaktır" diye konuştu.

Almanya Başbakanı, "Bugün uzun yıllardır görev yapmış bir bakanı kaybetsem de Brüksel’de yeni bir ortak kazanıyorum. Verimli bir işbirliğini sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de von der Leyen’e "Avrupa Komisyonu Başanlığı görevini, Avrupa’nın birliğine farklı şekillerde şüpheyle yaklaşılan bir dönemde devraldınız. Aynı zamanda AB’nin istikrarının garantörü olarak Almanya’ya büyük umutlar bağlanmış durumda" ifadelerini içeren bir tebrik mektubu kaleme aldı. Steinmeier mektubunda von der Leyen’in kaybolmuş güveni ve birliği yeniden tesis edebileceğine inandığını ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da von der Leyen’i yeni görevi için tebrik etti. Maas Twitter paylaşımında, "von der Leyen konuşmasında bir arada duran ve güçlü bir Avrupa Birliği için hep birlikte çalışmak istediklerini söyledi. Artık ileriye bakma zamanı. Çünkü dünya, Avrupa’yı beklemez" diye yazdı.



