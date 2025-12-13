Google'a 67 yazınca ekranın sallanması gündem oldu! Google'da 67 yazınca ekran neden sallanıyor?

Google'da 67 yazınca ekranın sallanması sosyal medyada günün konusu oldu. Kullanıcılar, arama motoru Google'a girip 67 yazarak arattıklarında ekranlarının dalgalı şekilde sallandığını gördü.

GOOGLE'A 67 YAZINCA EKRANIN SALLANMASI GÜNDEM OLDU! SEBEBİ NE?

Durum karşısında şaşıran kullanıcılar, "Google'a 67 yazınca ekran neden sallanıyor" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Birçok sosyal medya kullanıcısının merak ettiği Google ve 67 yazınca ekranın sallanması konusunda yapay zeka uygulamaları Grok, Chat GPT ve Gemini farklı yorumlar yaptı.

YAPAY ZEKA ASİSTANLARI GOOGLE VE 67 YAZINCA EKRANIN SALLANMASIYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Yapay zeka uygulamalarının yorumları, Google'a 67 yazınca ekranın sallanması konusunda ilginç ifadeler ve bağlantıları okuyuculara sundu.

YAPAY ZEKA UYGULAMALARI YANITLADI! CHATGPT: "GÖRSEL BİR ŞAKA"

ChatGPT, "Google'a 67 yazınca ekran neden sallanıyor" sorusuna şu yanıtı verdi;

Google’a 67 yazıp arattığınızda sonuç sayfası hafifçe yukarı–aşağı veya sallanır gibi bir animasyon gösterir. Bu, internet memlerinden (özellikle “6-7” ya da “six seven” meme akımı) kaynaklanan eğlenceli bir görsel efekt olarak tasarlanmıştır.

Bu sallanma telefon ekranınızda donanımsal bir sorun olduğu anlamına gelmez. Sadece Google Search sitesinin (web tarayıcısının) sayfayla oynadığı bir görsel şakadır.

Eğer sallanma herhangi bir başka aramada da oluyorsa (sadece “67” ile değil), o zaman tarayıcı veya cihaz ekranında teknik bir şey olabilir — ama sadece “67” aramasında olan efekt Google’ın eğlenceli bir Easter egg’idir.

GROK: "SKRİLLA'NIN ŞARKISI VE EL HAREKETİNE ATIF YAPIYOR"

Grok, bu konuda şu bilgiyi verdi;

"Google'da "67" aratınca sayfa sallanıyor, çünkü bu 2025'in viral "6-7" memesine (Skrilla'nın şarkısı ve el hareketi) atıf yapan bir Easter egg. Ekran, memedeki "juggling" hareketini taklit ediyor. In-N-Out bile bundan etkilendi!"

GEMINI: "GOOGLE'IN GİZLİ ÖZELLİKLERDEN BİRİSİ"

Google'ın yapay zeka asistanı Gemini ise Google'a 67 yazınca ekranın sallanmasıyal ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Merhaba! Google'a "67" yazıldığında ekranın sallanması, Google'ın arama motoruna eklediği eğlenceli ve gizli özelliklerden (Easter Eggs) biridir. Bu durumun nedeni, 67 sayısının belirli bir bağlamla ilişkilendirilmesidir;

Basketbol ve NBA Şampiyonluğu

Bu sallanma efekti, genellikle 1967 NBA Şampiyonluğu'nu kazanan Philadelphia 76ers takımına yapılan bir göndermedir.

1967'de şampiyon olan 76ers takımının oyuncularından biri olan Billy Cunningham'a atfedilen bir kutlama hareketi veya o dönemin basketbol coşkusunu yansıtan bir efekt olduğu düşünülmektedir.

Ekranın "sallanması" veya "titremesi", coşkulu bir kutlama ya da basketbol potası filesinin sarsılmasını simgeleyen dinamik bir görsel efekttir.

Özetle, bu, Google mühendisleri tarafından kullanıcıları eğlendirmek için yerleştirilmiş, spor tarihine gönderme yapan görsel bir sürprizdir.