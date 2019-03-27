Alman bakandan 14 yaş altı çocukları fişleme çağrısı

Mevcut Alman yasaları 14 yaşından küçük çocuklar hakkında bilgi toplanmasını yasaklıyor. Bu yüzden Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ülkeye dönen çocukların terörist saldırı planlama veya İslamcı ideolojiyi yayma potansiyeline karşı kanunda değişiklik yapılması çağrısında bulundu. Die Welt gazetesinde Seehofer ile ilgili haberde, "Vatan Güvenlik Ajansı BfV’nin, babaları Almanya’dan ayrılan ve Orta Doğu’daki İslamcı gruplara katılan çocuklar hakkında istihbarat toplayabilmeli” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Alman İçişleri Bakanlık Müsteşarı Hans-George Engelke, “Tecrübelerimize göre, giderek artan sayıda genç insan, kendilerini Cihadist çevre içinde buldu. Alman babaları güvenlik tehdidi olarak kabul edilen çok sayıda küçük şimdi Suriye’de bulunuyor. Bu çocuklar geri dönebilir” dedi.

Ayrıca İçişleri Bakanlığının, bu çocuklar hakkında internet ve akıllı telefonlardaki görüşmelerinin, sesli ve yazılı mesajlarının takip edilmesi için izin almaya çalıştığı kaydedildi. İçişleri Bakanlığının yazısının, mevcut güvenlik tehditlerine karşı BfV’nin güncellenmesi konusunda görüşlerini almak üzere diğer devler ajanslarına gönderildiği belirtildi.