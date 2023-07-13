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Alman kaleci Kevin Trapp ve model sevgilisi Izabel Goulart plajda aşka geldi! Kimseyi umursamadılar

13.07.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilyalı top model Izabel Goulart son dönemde ince fiziğiyle gündemde. Bazıları tarafından beğenilirken bazıları tarafından da eleştiri yağmuruna tutulan model Alman futbolcu Kevin Trapp ile plajda aşka geldi. Plajda kimseyi umursamayan ikili uzun uzun öpüşürken yakalandı.

Almanya Milli Takımı'nın kalecisi Kevin Trapp'in nişanlısı Izabel Goulart sık sık gündem olan çiftler arasında. Giydiği bikiniden aşırı zayıflığına kadar sık sık eleştiri konusu olan model son dönemde zayıflığı yüzünden topun ağzında.

38 yaşındaki eski Victoria's Secret Meleği Goulart bu eleştirileri pek de umursamıyor. Nişanlısı Kevin Trapp ile Mikonos'ta tatilde olan model plajda görüntülendi.

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Almanya milli takımının kalecisi Kevin Trapp ve nişanlısı Izabel Goulart voleybol oynarken dikkat çekti.

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Güzel model sıcağa dayanamayıp minicik bikinisiyle kalırken ikilinin kimseyi umursamayıp aşka geldikleri anlar da kameralara yansıdı.

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