Alman komedyen neye uğradığını şaşırdı! İstiklal Marşı sorusuna salondan tek yürek yanıt

Milli duygular söz konusu olduğunda kısa sürede tek yürek olabilen Türk halkının bu özelliği, yabancıların da dikkatini çekmeye devam ediyor. Bunun son örneklerinden biri Alman komedyen Mario Adrion'un gösterisi sırasında yaşandı.

Adrion, sahnedeki gösterisi sırasında seyircilere Türkiye'nin milli marşının ne olduğunu sordu. Komedyen, farklı ülkelerde benzer sorular yönelttiğinde izleyicilerden genellikle kısa bir melodi, tek kıta veya nakarat duyduğunu belirtti.

Ancak Türk seyircilerin tepkisi beklediğinden çok daha farklı oldu. Salondaki Türk izleyiciler ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nı hep birlikte ve büyük bir coşkuyla okumaya başladı.

Marşın tamamının büyük bir ciddiyetle okunması karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Adrion, bir süre sahnede ne yapacağını bilemedi.

"BU İNANILMAZDI"

Yaşananlar karşısında şaşkınlığını dile getiren komedyen, Türk seyircilerin marşa gösterdiği yoğun katılıma dikkat çekti.

Adrion, "İnsanlara marşlarını söylemelerini istediğimde genellikle bir kıta söylerler. Siz ayağa kalktınız ve bir türlü durmadınız, bu inanılmazdı" diyerek yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

Sahnede yaşanan coşkuya ortak olmaya çalışan Alman komedyen, İstiklal Marşı'nın ardından espriler yapmayı da sürdürdü. Adrion, oluşan güçlü atmosferin ardından Yunanistan'la ilgili şakalar da yaptı.

Komedyen, Türk seyircilerin milli değerlerine olan bağlılığından ve enerjisinden etkilendiğini ifade etti.