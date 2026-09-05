Sis denizi ve gün batımı manzarası ile büyüledi: Bulutların üzerinde yürüyor gibi

Coğrafyasının yüzde 60'ını sarp dağların oluşturduğu kentte, denize en yakın ilçe konumundaki Kürtün'ün zirvelerinde bin 815 metre rakımda yer alan Çetlüce Yaylası, ziyaretçilerine bulutların üzerinde yürüyor hissi veriyor.

Sayısız sarp dağları, derin vadileri ve 430'dan fazla yaylasıyla her mevsim bir doğal turizm merkezini andıran Gümüşhane'de, bulutların adeta bir okyanus gibi ayaklar altına serildiği sis denizi manzaraları Çetlüce Yaylası'nda yeniden kaydedildi.

Pamuk beyazı bulutları yırtarak göğe yükselen haşmetli dağların zirvesindeki yayla, otantik atmosferi ve huzurlu ortamıyla büyüledi.

Gün içerisinde görüş mesafesini azaltan yoğun sis, akşam saatlerinde hareketlenerek kısa süre içinde farklı manzaraların ortaya çıkmasını sağladı.

Bulutların vadi boyunca bir denizi andırdığı yaylada, güneşin batışına yakın saatlerde gökyüzü turuncu ve kızıl tonlara büründü. Gün batımından yansıyan ışıkların sis tabakasına ulaşmasıyla yayla, fotoğraf ve doğa tutkunları için doğal bir seyir alanına dönüştü.

Bahar aylarından itibaren yeşilin farklı tonlarını sergileyen Çetlüce Yaylası, sonbaharın ilk günlerinde de doğal dokusunu korudu. Yaylada yetişen doğal yaban mersini ve mevsimine göre görülen mantarlar da bölgenin bitki çeşitliliğine katkı sundu.

"MANZARA SÜREKLİ DEĞİŞEBİLİYOR"

Çetlüce Yaylası'nı daha önce de ziyaret ettiğini belirten akademisyen Dr. Merve Gençosmanoğlu, sisin hızlı hareket etmesi nedeniyle kısa süre içinde birbirinden farklı görüntülerin ortaya çıktığını söyledi.

Gençosmanoğlu, "Çetlüce Yaylası muhteşem bir manzaraya sahip. Akşamüzeri bile geldiğinizde günün bütün yorgunluğunu atabiliyorsunuz. En güzel yanı, güneş batarken etkileyici manzaralar sunması. Daha önce dört veya beş defa geldiğimizde de benzer görüntülerle karşılaştık" dedi.

Yaylada sisin yoğun ancak hareketli olduğuna dikkati çeken Gençosmanoğlu, "Sis çok hızlı hareket ediyor. Bu nedenle manzara sürekli değişebiliyor. Çayımızı demleyip oturduğumuzda kısa süre içinde birçok farklı görüntüye şahit olabiliyoruz. Burada doğal yaban mersini de oldukça fazla. Mantar mevsiminde ise mantarları tanıyan ziyaretçiler için farklı imkânlar bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"HER GELİMİZDE BİZİ YENİDEN ŞAŞIRTIYOR"

Gün batımını görüntülemek için Çetlüce Yaylası'na gelen fotoğraf sanatçısı Metin Aydın da bölgeyi her yıl ziyaret ettiklerini belirtti.

Aydın, "Çetlüce Yaylası'na gün batımını çekmek için geldik. Gün boyunca hava sisliydi. Her yıl buraya geliyoruz ve çoğu zaman akşama kadar sis etkili oluyor. Ancak gün batımına yakın saatlerde hava ilginç bir biçimde açılıyor. Bu durum her gelişimizde bizi yeniden şaşırtıyor" dedi.

Yaylada çok sayıda doğal unsurun aynı karede görülebildiğini vurgulayan Aydın, "Koyun sürülerini, büyükbaş hayvanları, gün batımını ve güneş ışığının sise yansımasını görüntüledik. Çok güzel fotoğraflar ve videolar çektik. Doğayı ve fotoğrafı seven herkesi Çetlüce Yaylası'na bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır