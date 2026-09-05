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GTA 6'nın PC sürümü beklenenden erken gelebilir: İşte nedeni

GTA 6'nın PlayStation 5 ve Xbox Series X|S sürümlerinin çıkışına iki aydan biraz uzun bir süre kalırken, PC oyuncularının ne kadar bekleyeceği henüz bilinmiyor. Yeni bir iddiaya göre yükselen konsol fiyatları, Rockstar Games ve Take-Two Interactive'i GTA 6'nın PC sürümünü geçmiş oyunlara kıyasla daha erken piyasaya sürmeye yöneltebilir.

GTA 6'nın PC sürümü beklenenden erken gelebilir: İşte nedeni
Enes Çırtlık

Rockstar Games, GTA 6'nın PC sürümünün ne zaman çıkacağını henüz açıklamadı. Şirketin geçmişteki büyük oyunlarında izlediği takvim dikkate alındığında PC sürümünün konsollardan yaklaşık bir yıl sonra gelmesi beklenirken, yeni söylentiler bu sürenin daha kısa olabileceğine işaret ediyor.
GTA 6 nın PC sürümü beklenenden erken gelebilir: İşte nedeni 1

GTA 6'NIN PC SÜRÜMÜ İÇİN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

VGC'den Andy Robinson, VGC Podcast'in son bölümünde oyun donanımlarındaki yüksek fiyatların sektör üzerindeki etkilerinin ele alındığı sırada GTA 6'nın PC sürümüne ilişkin duyumlarını paylaştı.

Robinson, Rockstar Games'in PC sürümünü öne çekeceğini düşündüğünü belirterek bu yönde bazı söylentiler bulunduğunu söyledi. Robinson'a göre mevcut piyasa koşulları nedeniyle GTA 6'nın PC versiyonu, bazı oyuncuların beklediğinden daha erken çıkabilir.

Rockstar Games'in geçmiş oyunlarında PC oyuncuları daha uzun süre beklemek zorunda kalmıştı. GTA V ve Red Dead Redemption 2'nin PC sürümleri, PlayStation 4 ve Xbox One sürümlerinden yaklaşık bir yıl sonra piyasaya çıkmıştı.

Yeni iddia ise GTA 6'da bu sürenin bir yıldan daha kısa olabileceği yönünde.

GTA 6 nın PC sürümü beklenenden erken gelebilir: İşte nedeni 2

ARTAN KONSOL FİYATLARI ROCKSTAR'I HIZLANDIRABİLİR

Haberde, mevcut nesil konsolların piyasaya çıkışlarının üzerinden yıllar geçmesine rağmen fiyatlarının yükselmesinin oyun sektöründe önemli bir baskı oluşturduğu belirtiliyor.

Bu durumun Rockstar Games ve ana şirket Take-Two Interactive açısından GTA 6'nın PC sürümünü daha erken piyasaya çıkarma kararını finansal olarak daha anlamlı hale getirebileceği değerlendiriliyor.

Güncel nesil bir oyun konsoluna sahip olmayan ancak oyun oynayabilecek bir bilgisayarı bulunan önemli bir kullanıcı kitlesinin bulunması da bu ihtimali destekleyen faktörlerden biri olarak gösteriliyor.

NVIDIA DLSS ve AMD FSR gibi görüntü yükseltme teknolojilerinin GTA 6'nın nispeten eski bilgisayarlarda da kabul edilebilir performans göstermesine yardımcı olabileceği ifade ediliyor.
GTA 6 nın PC sürümü beklenenden erken gelebilir: İşte nedeni 3

GTA ONLINE İLE AYNI DÖNEMDE ÇIKABİLİR

Bir diğer olasılık ise Rockstar Games ve Take-Two Interactive'in GTA 6'nın PC sürümünü yeni GTA Online deneyiminin çıkışıyla yakın bir döneme denk getirmesi.

Haberde, GTA 6'nın PC sürümünün konsol versiyonları kadar başarılı olması halinde, hemen ardından gelecek yeni GTA Online sürümünün de oluşacak yoğun ilgiden yararlanabileceği değerlendiriliyor.

Ancak GTA 6'nın PC sürümünün bir yıldan daha kısa sürede piyasaya çıkacağına ilişkin henüz Rockstar Games veya Take-Two Interactive tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle söz konusu bilgiler şimdilik iddia ve sektör içi söylentilerle sınırlı.

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