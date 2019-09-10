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Alman otomobil devi Volkswagen yeni logosunu tanıttı

leyla.kader leyla.kader
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 10.09.2019 14:18 | Son Güncelleme

Volkswagen, daha modern, daha net ve daha sade tasarlanan yeni logosunu da Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıttı.

Alman otomobil devi Volkswagen yeni logosunu tanıttı

Volkswagen (VW) elektrikli otomobillerde sunacağı yeni dönemin yeni logosunu tanıttı.Daha esnek kullanıma olanak tanıyan ve dijital ortamda hayli belirgin ve fark edilebilir hale gelen logo, ilk kez sesli şekilde de sunuluyor. Tüm dünyanın yeni marka kurumsalına geçiş sürecinin ise 2020 yılının ortasında tamamlanması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Volkswagen Frankfurt Otomobil Fuarı logo

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
1967 YE DÖNÜŞ OLMUŞ BAŞKA DEĞİŞEN HİÇ BİRŞEY YOK.
Turkiyenin ilk yerli ve milli arabasından biraz kopya çekmişler bu logoda :))
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