Alman otomobil devi Volkswagen yeni logosunu tanıttı

Volkswagen (VW) elektrikli otomobillerde sunacağı yeni dönemin yeni logosunu tanıttı.Daha esnek kullanıma olanak tanıyan ve dijital ortamda hayli belirgin ve fark edilebilir hale gelen logo, ilk kez sesli şekilde de sunuluyor. Tüm dünyanın yeni marka kurumsalına geçiş sürecinin ise 2020 yılının ortasında tamamlanması planlanıyor.



