Alman pastası tarifi hafızanıza kazınacak! Orijinal Alman pastası tarifi ile şeflere meydan okuyun

Alman pastası tarifi ile pastane lezzetlerini aratmayacak bir tatlıya imza atabilirsiniz. Farklı tatlar arayanlar için çayının yanına eşlik edebilecek Alman pastası muzlu ve çikolatalı seçenekleriyle de çeşitlendirilebiliyor. Ancak söylemeden geçmeyelim, her güzelin bir kusuru olduğu gibi bu tatlının da kusuruna katlanmak gerekiyor. Alman pastasının kusuru ne olabilir diyorsanız hemen söyleyelim; Alman pastasının da her tatlı gibi en büyük kusuru kalorisi. Ortalama bir tatlı kalorisiyle eş değer olan Alman pastasının yaklaşık 170 gramlık bir porsiyonunda 393 kalori bulunuyor. Peki yumuşacık keki ve lezzetli kreması sayesinde favori tatlılarınız arasına girecek Alman pastası tarifi için nelere dikkat etmek gerekir? İşte tüm püf noktaları ile birlikte hem kusursuz hem pratik Alman pastası tarifi:
ALMAN PASTASI TARİFİ MALZEMELERİ
Alman pastası tarifi ile kazanacağınız zamanın yanı sıra lezzetli bir tatlı ile gönüllere de hitap edebilirsiniz. İşte sizler için püf noktaları ile orijinal lezzetini aratmayacak Alman pastası tarifi:
ALMAN PASTASI KEKİ MALZEMELERİ:
- 2 yumurta
- 1,5 çay bardağı şeker
- 1 çay bardağı süt
- 3 çay bardağı un
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 paket kabartma tozu
ALMAN PASTASI KREMA MALZEMELERİ:
- 500 ml süt
- 3 yemek kaşığı un
- 1 çay bardağı şeker
- 1 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 paket vanilya
ALMAN PASTASI TARİFİ ÜZERİ İÇİN MALZEME:
ALMAN PASTASI TARİFİ! ALMAN PASTASI NASIL YAPILIR?
ALMAN PASTASI TARİFİ: KEKİ NASIL YAPILIR?
Alman pasatası tarifi için önceliğimiz kek olmalı. Ardındansa kusursuz lezzeti yakalamak için orijinal Alman pastası kreması tarifine geçeceğiz.
- Kek için öncelikle derin bir kapta 2 yumurta ve 1,5 çay bardağı şekerin çırpılması gerekiyor. Birbiriyle harmanlanan şeker ve yumurta beyaz bir görünüme ulaştığında işlem bitmiş olacak.
- Ardından Alman pastası kekinin hamuru için derin bir kaba süt, un, sıvı yağ ve kabartma tozunu boşaltın.
- Tüm malzemelerin birbiriyle karıştığından emin olduktan sonra Alman pastası keki için hazırladığınız hamurunuzu önceden yağladığınız kek kalıbınıza ya da tepsinize dökün.
- Hamuru önceden ısıtılmış 160 dereceye ayarlanmış fırında 25 dakika kadar pişirin.
Kekinizin üzeri kızarınca fırından çıkarın ve soğumaya bırakın. Artık Alman pastası kreması için hazırlıklara başlayabiliriz...
ALMAN PASTASI KREMASI NASIL YAPILIR?
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Alman pastası kreması için malzemeler bölümünde yer verdiğimiz 500 ml süt, 3 yemek kaşğı un, 1 çay bardağı şeker, 1 yumurta, 1 yemek kaşığı tereyağ ve 1 paket vanilyayı karıştırın.
- Tencereye koyduğunuz malzemelerinizi karıştırarak pişirin. Karışımınız koyulaştığında kremanız hazır olacak.
Alman pastası tarifine uygun olarak hazırladığınız kekiniz ve kremanız hazır olduğuna göre son aşamaya geçebiliriz:
ALMAN PASTASI YAPIMI
Alman pastası için hazırladığınız keki ortadan ikiye bölün. Ardından hazırladığınız tüm kremayı kekin alt yüzeyine dökün. Yüzeye eşit şekilde dağıttıktan sonra kekinizin üst kısmını kapatın. Ardından Alman pastası kekinizin üst yüzeyini pudra şekeri ile kaplayın. Pudra şekerini dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Bu işlemlerin ardından hazırladığınız Alman kekini soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra servise hazır olacaktır.
MUZLU ALMAN PASTASI TARİFİ, ÇİKOLATALI ALMAN PASTASI TARİFİ VE PORSİYONLUK ALMAN PASTASI TARİFİ! ALMAN PASTASI ÇEŞİTLERİ NASIL YAPILIR?
Alman pastası tarifini kullanarak muzlu Alman pastası ve çikolatalı Alman pastası da hazırlayabilirsiniz.
Muzlu Alman Pastası Tarifi:
Muzlu Alman pastası için yukarıda verdiğimiz tarife uygun olarak ilerlemeniz yeterli. Alman pastası tarifine ek olarak yapmanız gerekense kekin alt tabanına döktüğünüz Alman pastası kreması üzerine muz da eklemeniz. Bunun için öncelikle muzu dilimler halinde kesin. Ardından eşit şekilde kekin yüzeyine yaydığınız kremanın üzerine dilimlediğiniz muzları yerleştirin. Ardından yine kekin kalan yarısını üzerine kapatarak pudra şekeri dökün. Bu işlemin ardından hazırladığınız muzlu Alman pastasını soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.
Çikolatalı Alman Pastası Tarifi:
Çikolatalı Alman pastası tarifi de yine muzlu Alman pastası gibi Alman pastası kremanızı kekin üzerine yaydıktan sonra çikolata parçalarını eşit şekilde yerleştirmeniz ile son bulacak. Çikolatalı Alman pastası tarifinizde damla ya da taş çikolata tanelerinin yanı sıra isteğinize göre bonibon da kullanabilirsiniz.
Porsiyonluk Alman Pastası Tarifi:
Porsiyonluk Alman pastası tarifi de ölçüleri değiştirerek hazırlanabilir. Porsiyonluk Alman pastası tarifi ile pastayı dilimleme zahmetinden kurtularak daha pratik bir servis şansı elde edebilirsiniz. Peki bunun için hangi ölçüleri kullanmanız gerekir? İşte bu sorunun yanıtı:
Porsiyonluk Alman Pastası Tarifi için Malzemeler
Porsiyonluk Alman Pastası Keki Malzemeleri:
- Yarım çay bardağı ılık su
- Yarım çay bardağı ılık süt
- 25 gr margarin
- Yarım paket kuru maya
- 1 çay kaşığı mahlep
- Yarım çay kaşığı tuz
- Yarım çay bardağı şeker
- 1 adet yumurta
- 1, 5 su bardağı un
Porsiyonluk Alman Pastası Kreması Malzemeleri:
- 2 su bardağı süt
- 1 yumurta sarısı
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı buğday nişastası
- 1 paket vanilya
- 1 paket toz krem şanti
- 1 çay bardağı süt
Porsiyonluk Alman Pastası Arası İçin Malzeme:
Porsiyonluk Alman Pastası Üzeri İçin Malzeme:
- 2 yemek kaşığı pudra şekeri
Porsiyonluk Alman Pastası Tarifi:
- Porsiyonluk Alman pastası yukarıda verdiğimiz tariflerle aynı lezzeti elde edeceğiniz ancak servis kısmında size kolaylık sağlayacak bir tarif olarak işinize yarayacaktır.
- Ilık suya maya ve 1 tatlı kaşığı şeker ekleyin ve 5 dakika gibi bir süre boyunca mayanın yumuşamasını bekleyin.
- Kek hamurunu hazırlamak için seçeceğiniz derin bir kaba tüm malzemeleri ekleyin ve unla yaklaşık 10 dakika kadar yoğurun. (Hazırladığınız hamurun ele yapışması gerekiyor)
- Hamurunuzu 1 saat kadar dinlendirin.
- Büyüklüklerini istediğinize göre ayarlayarak hamurunuzu eşit parçalara bölün. (6-8 parça kadar olabilir)
- Fırını 50 derecede ısıttıktan sonra hamurlarınızın mayalanmasını bekleyin. 20 dakika kadar bir süre yeterli olacaktır.
- Fırından çıkardığınız hamurlarınızın kenarlarına ve üzerine bastırın.
- İşlem bittikten sonra 180 dereceye ayarlanmış fırınınıza hazırladığınız hamurlarınızı sürün.
- Üzerleri kızardığında hamurlarınızı fırından alabilirsiniz.
Porsiyonluk Alman Pastası Kreması Tarifi:
- Porsiyonluk Alman Pastası kreması için; 2 su bardağı süt, 1 yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı buğday nişastası ve 1 paket vanilyayı tencereye koyarak karıştırarak pişirin.
- Karıştırdığınız harç, bir süre sonra göz göz olmaya başlayınca ateşi kapatın.
- Ilıyan karışımınıza 1 paket krem şanti ve 1 çay bardağı sütü de ekleyerek 5 dakika kadar çırpın.
Porsiyonluk Alman Pastası Yapımı:
- Hazırladığını kek ve kremalarınızı kullanma zamanı geldi. Soğuyan hamurları ikiye bölerek arasına hazırladığınız kremanızı eşit şekilde yayın.
- Kremanın ardından dilimlediğiniz muzları hamurunuzun arasına yerleştirin ve üzerini kapatın.
- Ardından hamurunuzun üzerine pudra şekeri serpin.
- Soğuduktan sonra servise hazır!
ALMAN PASTASI TARİFİNİN PÜF NOKTALARI
Alman pastası tarifinizin pastane kıvamında orijinal lezzetinden farksız olmasını istiyorsanız Alman pastasını hazırlarken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları bulunuyor. Onlar ne mi? İşte sizler için derlediğimiz lezzetine doyamayacağınız bir Alman psatası için dikkat etmeniz gereken püf noktalar...
- Alman pastası tarifinde dikkat edilmesi gereken ilk nokta kullanılan malzemelerin oda sıcaklığında tutuluyor olması.
- İkinci kural ise şeker ve yumurta karışımı. Şeker ve yumurta karışımı hazırlanırken malzemelerin birbiriyle bütünleşmesi çok önemli. Bunun için de sabırlı olup karışımınız beyaz renk alana kadar beklemeniz gerekiyor.
- Alman pastası tarifinin kusursuz olmasını sağlayan başka bir püf nokta da kekinizin ve kremanızın topaklanmasına izin vermemeniz. Bunun için yapmanız gerekense çok basit; malzemeleri kullanmadan önce elemeniz gerekiyor.
- Kabartma tozunun karışımın her yerine eşit gelmesini sağlamak da kekinizi kusursuzlaştıracak başka bir detay. Kabartma tozunun eşit dağılımı sağlandığında kekinizin daha çok kabarmasını sağlayabilirsiniz.
- Alman pastası tarifindeki püf noktalardan biri de kremada gizli. Alman pastası kremasında pürüzsüz bir kıvam elde edilmesi durumunda toplaklanmanın da otomatik olarak önüne geçilmiş olacaktır.
- Ayrıca belirtmeden geçmeyelim, fazla yumurta kullanmak istemeyen kişiler kremasını, yumurtayı listeden çıkararak da hazırlayabilir.
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