Alman pastası tarifi hafızanıza kazınacak! Orijinal Alman pastası tarifi ile şeflere meydan okuyun

Alman pastası tarifi ile pastane lezzetlerini aratmayacak bir tatlıya imza atabilirsiniz. Farklı tatlar arayanlar için çayının yanına eşlik edebilecek Alman pastası muzlu ve çikolatalı seçenekleriyle de çeşitlendirilebiliyor. Ancak söylemeden geçmeyelim, her güzelin bir kusuru olduğu gibi bu tatlının da kusuruna katlanmak gerekiyor. Alman pastasının kusuru ne olabilir diyorsanız hemen söyleyelim; Alman pastasının da her tatlı gibi en büyük kusuru kalorisi. Ortalama bir tatlı kalorisiyle eş değer olan Alman pastasının yaklaşık 170 gramlık bir porsiyonunda 393 kalori bulunuyor. Peki yumuşacık keki ve lezzetli kreması sayesinde favori tatlılarınız arasına girecek Alman pastası tarifi için nelere dikkat etmek gerekir? İşte tüm püf noktaları ile birlikte hem kusursuz hem pratik Alman pastası tarifi:

ALMAN PASTASI TARİFİ MALZEMELERİ

Alman pastası tarifi ile kazanacağınız zamanın yanı sıra lezzetli bir tatlı ile gönüllere de hitap edebilirsiniz. İşte sizler için püf noktaları ile orijinal lezzetini aratmayacak Alman pastası tarifi: