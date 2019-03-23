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Alman yolcu Atatürk Havalimanı'nda 25 metreden düşerek hayatını kaybetti

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YAŞAM  | 23.03.2019 21:28 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'nda Alman yolcu Horst Bichler (61), 25 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Bichler'in intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Alman yolcu Atatürk Havalimanı'nda 25 metreden düşerek hayatını kaybetti

Edinilen bilgiere göre, 19 Mart'ta Tayland'ın tatil adası Phuket'ten aktarmalı olarak İstanbul'a gelip Almanya'nın Hannover şehrine gidecek olan Bichler, o gün uçağa binmedi. Dış Hatlar Terminali transit alanda dün rahatsızlanan Bichler, yer hizmeti görevlileri tarafından kontrol amaçlı olarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bir gün hastanede gözetim alında tutulduğu öğrenilen Bichler, bugün sabah saatlerinde hastaneden taburcu edildi. Alman yolcu daha sonra tekrar havalimanına geldi.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Saat 17.30 sıralarında Dış Hatlar Terminali gidiş katında, araç yolunun bulunduğu alanda korkuluklara çıkan Bichler, 25 metre yükseklikten boşluğa düştü. Olay yerine ilk gelen polis memuru tarafından ilk yardım uygulaması yapılan Bichler'e daha sonra sağlık ekipleri de müdahale etti. Ambulansa alınarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alman yolcu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili araştırma başlatırken, Bichler'in intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı alman yolcu feci ölüm

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