Alman yüzücüler havuzu bırakıp karda yüzdüler

Türkiye’nin ve dünyanın en gözde kayak merkezlerinden birisi olan 3 bin 271 rakımdaki Palandöken Kayak Merkezi, dünyanın her yerinden gelen milli takım sporcularını kamp merkezlerinde misafir ediyor.

Temmuz ayında İskoçya’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasına hazırlanan Alman Yüzme Milli Takımı 13 sporcu ile Erzurum Palandöken’de kampa girdi. 3 hafta boyunca sıkı antrenman programı uygulayan milli yüzücüler kampın son günündeyse eksi 10 derecede Palandöken’de bulunan 3 metrelik kar yığınlarında yüzdü. Soğuk havanın etkisiyle kısa da olsa karın tadını çıkartan yüzücüler ardından bornozlarını giyerek otelde bulunan saunaya koştu. Almanların kar keyfini gören diğer turistler ise bu anları şaşkınlıkla izledi.

Öte yandan, son yıllarda özellikle Avrupa’da ve Amerika’da en çok yapılan eğlenceli spor türleri arasında gösterilen karda yüzmenin sağlık açısından da birçok faydasının olduğu biliniyor.

Karda yüzmenin çok eğlenceli olduğunu ifade eden milli yüzücü Farnzi Heiyrich, "Bugün yaşadığımız daha önce yaşamadığımız şekilde soğuk bir tecrübe oldu bizim için. Ama çok eğlendik iyi bir hatıra oldu” dedi.

Alman Yüzme Milli Takımı Antrenörü Steven Hırger ise kampın son gününde eğlenmek istediklerini kaydederek, “İlk etapta nisan sonundaki yarışlarımıza hazırlanıyoruz. Ama en büyük hedefimiz Temmuz ayındaki Avrupa Şampiyonaları. Kampımızı Erzurum’da yapmamız için bir arkadaşım tavsiye etti. İlk geldiğimiz andan beri buradan çok memnunuz. Buradaki iklim, oteller, havuz çok iyi şekilde yapılmış. Burada çok rahat bir şekilde kamp yapıyoruz. Şu ana kadar takımımızla birlikte yaklaşık 30 kilometre yüzdük. Bunun haricinde Erzurum’da kamp yapmanın kan basınçlarını kontrol etmek açısından çok iyi bir rakıma sahip. Boş vakitlerimizde buranın tarihi mekanlarını gezme fırsatı bulduk. Özellikle buranın yiyecek ve içeceklerini çok beğendik. 3 haftalık kampımızın son günlerini ise karda yüzerek geçirdik. Çok eğlendik. Bizim için çok iyi bir hatıra oldu diyebilirim" şeklinde konuştu.