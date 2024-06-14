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Almanlar duyurdu, Beşiktaş'a gün doğdu! Dünyaca ünlü stoper Hummels adım adım geliyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.06.2024 14:58
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Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, 35 yaşındaki savunma oyuncusu Mats Hummels ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Beşiktaş'ın ikna etme sürecinde olduğu Alman oyuncunun ayrılığının ardından sosyal medyadaki siyah-beyazlı taraftarlar heyecanlandı.

Almanlar duyurdu, Beşiktaş'a gün doğdu! Dünyaca ünlü stoper Hummels adım adım geliyor...
Mats Hummels

Mats Hummels

ALM Almanya
Yaş: 36 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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Almanya Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund, tecrübeli defans oyuncusu Mats Hummels ile yollarını ayırdı. Sarı-siyahlılar, ayrı dönemlerde toplam 13 yıl formasını giyen 35 yaşındaki stoper ile sözleşme uzatılmayacağını duyurdu.

"YOLCULUĞUN BİR PARÇASI OLMAK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR VE MUTLULUKTU"

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Konuyla ilgili Dortmund’un resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Hummels, "Sevgili taraftarlar, sarı-siyahlılarda geçirdiğim 13 yılı aşkın süre artık sona eriyor. BVB’de bu kadar uzun süre oynamak ve Ocak 2008’de 13. sıradan Borussia Dortmund’un bugünkü konumuna gelen yolculuğun bir parçası olmak benim için büyük bir onur ve mutluluktu. Taraftarlarıyla birlikte bu kulüp benim için çok özel. Ayrıca bu kulüp için harika işler yapan tüm BVB çalışanlarına ve tabii ki sayısız harika kişiye de teşekkür etmek istiyorum. En kısa zamanda kutlamak için hepinizin Borsigplatz’ta tekrar buluşacağını umuyorum. O zamana kadar uzaktan ve umarım zaman zaman stadyumda da tezahürat yapacağım. Sizi özleyeceğim" dedi.

Kariyerinde Borussia Dortmund’un yanı sıra Bayern Münih’te de forma giyen Hummels, sarı-siyahlılarda 508 maça çıkarken 38 gol, 23 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR

Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği Hummels şu an için ikna aşamasında. Siyah-beyazlıların teklifine olumlu-olumsuz bir cevap vermeyen yıldız oyuncunun durumu önümüzdeki günlerde belli olacak.

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