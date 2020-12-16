Almanlar duyurdu! ''Max Kruse, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı!''

Fenerbahçe ile Max Kruse arasındaki FIFA davasında kararın alındığı bildirildi.

Kicker, Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı (alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle) kazandığını ve bunun karşılığında sarı-lacivertlilerin 7,5 milyon euroluk bir ödeme yapmak zorunda kalacağını duyurdu.Fenerbahçe'nin yıl sonuna kadar karara itiraz hakkının bulunduğu ve sarı lacivertli takımın bu hakkını kullanacağı da ifade edildi.Max Kruse, sözleşmesini alacakları ödenmediği gerekçesiyle tek taraflı olarak feshetmiş ve sonrasında Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'e imza atarak FIFA'ya başvurmuştu.

FENERBAHÇE HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPMADI

Alman Kicker, Kruse'un Fenerbahçe'den alacakları için açtığı davayı kazandığı duyursa da şu ana kadar FIFA tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Fenerbahçe Spor Kulübü de konu hakkında henüz bir resmi bir açıklama yayımlamadı.