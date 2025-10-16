Almanlar, Leroy Sane'yi topa tuttu! Galatasaray'a transferi sonrası olay ifadeler: "Daha zayıf ligde bile forma giyemiyor"

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, performansıyla taraftarının eleştirilerini almaya başlamıştı. Son olarak Okan Buruk tarafından yedek kulübesine yollanan Alman yıldız için flaş ifadeler kullanıldı.

STECKER: "AVRUPA'NIN EN İYİ TAKIMINDA OYNAMAK YERİNE GALATASARAY'DA YEDEK KULÜBESİNDE OTURUYOR"

BILD'den Achim Stecker ve Tobias Altschäffl oldukça sert ifadeler kullandı.

"Leroy Sane bu sezon Bayern'de de oynayabilirdi ve teklif de vardı. Ama önce menajerini, sonra kulübünü değiştirdi. Her şeyi yanlış yaptı. Şu anda belki de Avrupa'nın en iyi takımında oynamak yerine Galatasaray'da yedek kulübesinde oturuyor. Herkes ondan Süper Lig'de iz bırakmasını bekliyordu. Ancak şimdiye kadar durum tam tersi oldu."

ALTSCHAFFL: "DAHA ZAYIF BİR LİGDE BİLE FORMA GİYEMİYOR"

"Sane, uzun süredir Almanya Milli Takımı’nda “fark yaratan oyuncu” olarak görülüyordu fakat Bayern’deki son döneminde performansında dalgalanmalar yaşadı. Galatasaray’daki formsuz başlangıç ise onu tamamen geri plana itti. Şimdi Sane yedek kulübesinde. Eleştirmenler, görüşlerinin haklı çıktığını görüyor: Sol kanat oyuncusu, sözde daha zayıf bir ligde bile forma giyemiyor"