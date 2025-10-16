SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Almanlar, Leroy Sane'yi topa tuttu! Galatasaray'a transferi sonrası olay ifadeler: "Daha zayıf ligde bile forma giyemiyor"

Galatasaray'ın transfer döneminde kadrosuna kattığı Leroy Sane beklentilerin altında kalmıştı. Okan Buruk tarafından kesik yiyen Sane hakkında Alman basınında flaş ifadelere yer verildi.

Almanlar, Leroy Sane'yi topa tuttu! Galatasaray'a transferi sonrası olay ifadeler: "Daha zayıf ligde bile forma giyemiyor"
Emre Şen
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, performansıyla taraftarının eleştirilerini almaya başlamıştı. Son olarak Okan Buruk tarafından yedek kulübesine yollanan Alman yıldız için flaş ifadeler kullanıldı.

STECKER: "AVRUPA'NIN EN İYİ TAKIMINDA OYNAMAK YERİNE GALATASARAY'DA YEDEK KULÜBESİNDE OTURUYOR"

Almanlar, Leroy Sane yi topa tuttu! Galatasaray a transferi sonrası olay ifadeler: "Daha zayıf ligde bile forma giyemiyor" 1

BILD'den Achim Stecker ve Tobias Altschäffl oldukça sert ifadeler kullandı.

"Leroy Sane bu sezon Bayern'de de oynayabilirdi ve teklif de vardı. Ama önce menajerini, sonra kulübünü değiştirdi. Her şeyi yanlış yaptı. Şu anda belki de Avrupa'nın en iyi takımında oynamak yerine Galatasaray'da yedek kulübesinde oturuyor. Herkes ondan Süper Lig'de iz bırakmasını bekliyordu. Ancak şimdiye kadar durum tam tersi oldu."

ALTSCHAFFL: "DAHA ZAYIF BİR LİGDE BİLE FORMA GİYEMİYOR"

Almanlar, Leroy Sane yi topa tuttu! Galatasaray a transferi sonrası olay ifadeler: "Daha zayıf ligde bile forma giyemiyor" 2

"Sane, uzun süredir Almanya Milli Takımı’nda “fark yaratan oyuncu” olarak görülüyordu fakat Bayern’deki son döneminde performansında dalgalanmalar yaşadı. Galatasaray’daki formsuz başlangıç ise onu tamamen geri plana itti. Şimdi Sane yedek kulübesinde. Eleştirmenler, görüşlerinin haklı çıktığını görüyor: Sol kanat oyuncusu, sözde daha zayıf bir ligde bile forma giyemiyor"

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrailli futbolcular Dünya Kupası'ndan elenmeyi yediremedi! Hepsi toplanıp ilginç açıklamalarda bulundular...İsrailli futbolcular Dünya Kupası'ndan elenmeyi yediremedi! Hepsi toplanıp ilginç açıklamalarda bulundular...
İspanya-Türkiye maçının biletleri satışa çıktıİspanya-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı
Anahtar Kelimeler:
galatasaray Leroy Sane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.