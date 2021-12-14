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Kurabiye severlerin aklını başından alacak lezzet: Almanların yılbaşı geleneği Lebkuchen kurabiyesi

14.12.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın geleneksel yılbaşı lezzetlerinden olan Lebkuchen kurabiyesi, hem tatlı hem baharatlı kurabiye sevenlerin damak tadına uygun. Sıcak baharatların ve meyvelerin karışımı ile yapılan bu kurabiye, soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak. Yapılışı oldukça kolay olan Lebkuchen kurabiyesi ile siz de çay saatlerinizi veya yeni yıl sofranızı renklendirebilirsiniz.

Kurabiye severlerin aklını başından alacak lezzet: Almanların yılbaşı geleneği Lebkuchen kurabiyesi

Lebkuchen kurabiyesi, Almanların yılbaşı sofralarını süsleyen bir tatlı. Hazırlaması çok pratik olan bu kurabiye, tereyağı, bal ve baharatların birleşiminden oluşuyor. Siz de yeni yıl sofranıza farklı bir tatlı eklemek istiyorsanız, Lebkuchen kurabiyesinin bu kolay tarifine mutlaka göz atın.

LEBKUCHEN TARİFİ

MALZEMELER

  • 1/4 bardak hazır kahve

  • 1/4 bardak kaynar su

  • 100 gram tereyağı

  • Yarım bardak bal

  • Yarım bardak toz şeker

  • 1 yumurta

  • 1 tatlı kaşığı karbonat

  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • 1 tatlı kaşığı elma sirkesi

  • 2 bardak un

  • 1 bardak badem unu

  • 1 tatlı kaşığı vanilin

  • 2 tatlı kaşığı baharat karışımı

BAHARAT KARIŞIMI İÇİN

  • 2 tatlı kaşığı toz zencefil

  • 2 tatlı kaşığı toz yenibahar

  • Yarım tatlı kaşığı toz karanfil

  • Yarım tatlı kaşığı toz kakule

  • Yarım tatlı kaşığı toz yıldız anason

  • Yarım tatlı kaşığı beyaz veya kırmızı karabiber

  • Yarım çay kaşığı toz muskat

  • 6 tatlı kaşığı toz tarçın

BAHARAT KARIŞIMININ YAPILIŞI

  • Baharatları aktarlardan toz halinde alabileceğiniz gibi evde kendiniz öğüterek de hazırlayabilirsiniz.

  • Kakule ve yıldız anasonu havanda döverek toz haline getirin.

  • Diğer baharatları ise el değirmeni vasıtası ile öğüterek toz haline getirin.

  • Tüm baharatları bir kapta karıştırın ve temiz bir kavanoza aktarıp serin bir yerde saklayın.

HAZIRLANIŞI

  • Hazır kahvenin üzerine kaynar su döküp karıştırın.

  • Yağı, şekeri, kahveyi ve balı bir tencereye alın. Malzemeler iyice eriyip birbirine geçene kadar sürekli karıştırarak ısıtın. Ocaktan aldıktan sonra sosu bir kaba aktarın ve soğumaya bırakın.

  • Yumurtayı, karbonatı ve sirkeyi bir kapta karıştırın. Oda sıcaklığına gelen sosa ekleyin.

  • Karışımın içine unu, toz bademi, kabartma tozunu, vanilini ve baharat karışımını ekleyin. İyice karıştırın.

  • Hamurunuzu streç filmle sarıp oda sıcaklığında 1 gece bekletin.

  • Dinlenmiş karışımı 2-3 cm çapında olacak şekilde elinizde yuvarlayarak toplar haline getirin ve fırın tepsisine yerleştirin.

  • 165 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 15-20 dakika boyunca, kabarıp üstleri kızarıncaya kadar pişirin.

  • Fırından çıkarttığınız kurabiyeleri eritilmiş çikolataya batırın ve soğumaya bırakın.

  • Çikolata donduktan sonra servis edebilirsiniz.

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