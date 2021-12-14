Kurabiye severlerin aklını başından alacak lezzet: Almanların yılbaşı geleneği Lebkuchen kurabiyesi

Lebkuchen kurabiyesi, Almanların yılbaşı sofralarını süsleyen bir tatlı. Hazırlaması çok pratik olan bu kurabiye, tereyağı, bal ve baharatların birleşiminden oluşuyor. Siz de yeni yıl sofranıza farklı bir tatlı eklemek istiyorsanız, Lebkuchen kurabiyesinin bu kolay tarifine mutlaka göz atın.

LEBKUCHEN TARİFİ

MALZEMELER

1/4 bardak hazır kahve

1/4 bardak kaynar su

100 gram tereyağı

Yarım bardak bal

Yarım bardak toz şeker

1 yumurta

1 tatlı kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

2 bardak un

1 bardak badem unu

1 tatlı kaşığı vanilin

2 tatlı kaşığı baharat karışımı

BAHARAT KARIŞIMI İÇİN

2 tatlı kaşığı toz zencefil

2 tatlı kaşığı toz yenibahar

Yarım tatlı kaşığı toz karanfil

Yarım tatlı kaşığı toz kakule

Yarım tatlı kaşığı toz yıldız anason

Yarım tatlı kaşığı beyaz veya kırmızı karabiber

Yarım çay kaşığı toz muskat

6 tatlı kaşığı toz tarçın

BAHARAT KARIŞIMININ YAPILIŞI

Baharatları aktarlardan toz halinde alabileceğiniz gibi evde kendiniz öğüterek de hazırlayabilirsiniz.

Kakule ve yıldız anasonu havanda döverek toz haline getirin.

Diğer baharatları ise el değirmeni vasıtası ile öğüterek toz haline getirin.

Tüm baharatları bir kapta karıştırın ve temiz bir kavanoza aktarıp serin bir yerde saklayın.

HAZIRLANIŞI