Kurabiye severlerin aklını başından alacak lezzet: Almanların yılbaşı geleneği Lebkuchen kurabiyesi

Lebkuchen kurabiyesi, Almanların yılbaşı sofralarını süsleyen bir tatlı. Hazırlaması çok pratik olan bu kurabiye, tereyağı, bal ve baharatların birleşiminden oluşuyor. Siz de yeni yıl sofranıza farklı bir tatlı eklemek istiyorsanız, Lebkuchen kurabiyesinin bu kolay tarifine mutlaka göz atın.
MALZEMELER
1/4 bardak hazır kahve
1/4 bardak kaynar su
100 gram tereyağı
Yarım bardak bal
Yarım bardak toz şeker
1 yumurta
1 tatlı kaşığı karbonat
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 tatlı kaşığı elma sirkesi
2 bardak un
1 bardak badem unu
1 tatlı kaşığı vanilin
BAHARAT KARIŞIMI İÇİN
2 tatlı kaşığı toz zencefil
2 tatlı kaşığı toz yenibahar
Yarım tatlı kaşığı toz karanfil
Yarım tatlı kaşığı toz kakule
Yarım tatlı kaşığı toz yıldız anason
Yarım tatlı kaşığı beyaz veya kırmızı karabiber
Yarım çay kaşığı toz muskat
BAHARAT KARIŞIMININ YAPILIŞI
Baharatları aktarlardan toz halinde alabileceğiniz gibi evde kendiniz öğüterek de hazırlayabilirsiniz.
Kakule ve yıldız anasonu havanda döverek toz haline getirin.
Diğer baharatları ise el değirmeni vasıtası ile öğüterek toz haline getirin.
HAZIRLANIŞI
Hazır kahvenin üzerine kaynar su döküp karıştırın.
Yağı, şekeri, kahveyi ve balı bir tencereye alın. Malzemeler iyice eriyip birbirine geçene kadar sürekli karıştırarak ısıtın. Ocaktan aldıktan sonra sosu bir kaba aktarın ve soğumaya bırakın.
Yumurtayı, karbonatı ve sirkeyi bir kapta karıştırın. Oda sıcaklığına gelen sosa ekleyin.
Karışımın içine unu, toz bademi, kabartma tozunu, vanilini ve baharat karışımını ekleyin. İyice karıştırın.
Hamurunuzu streç filmle sarıp oda sıcaklığında 1 gece bekletin.
Dinlenmiş karışımı 2-3 cm çapında olacak şekilde elinizde yuvarlayarak toplar haline getirin ve fırın tepsisine yerleştirin.
165 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 15-20 dakika boyunca, kabarıp üstleri kızarıncaya kadar pişirin.
Fırından çıkarttığınız kurabiyeleri eritilmiş çikolataya batırın ve soğumaya bırakın.
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