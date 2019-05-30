Mynet Trend

Avrupa panik içinde! Nedeni: Fare virüsü

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 30.05.2019 11:49 | Son Güncelleme

Almanya’nın güneybatısı Baden-Württemberg ve güneyi Bavyera eyaletlerinde grip benzeri semptomlarla başlayan Hanta virüsünün yayılma oranının arttığı açıklandı.

Avrupa panik içinde! Nedeni: Fare virüsü

Açıklamada virüsün belirtilerinin grup ile başladığı, tespitinin ise ancak doktorlar tarafından yapılabileceği belirtildi.

Passauer Neue Presse gazetesinde yer alan habere göre, fare virüsü, Aşağı Bavyera, Bavyera ormanlık bölgeleri ve Aşağı Franken ile Baden-Württemberg eyaleti bölgelerinde yayılmaya başladı.

Baden-Württemberg Eyalet Sağlık Dairesinden yapılan açıklamada, fare virüsü vakasının bu yılın ilk dört ayında 200’ü aştığı ve bu sayının da, geçen yıl aynı mikrop vakasının toplam sayısının üzerinde olduğu belirtildi.

Haberde, 'Kendinizi bitkin, halsiz mi hissediyorsunuz, ani ateş nöbetleri mi yaşıyorsunuz, baş ve sırt ağrılarınız mı var, boyunda kızarıklık, midede bulantı mı var, kusma mı söz konusu, o zaman gribal bir mikrop almışsınız demektir. Tabi bu bahsedilen bölgelerdeyse o zaman fare virüsü de bulaşmış olabilir ve bunun şakası yok. Hiç zaman geçirmeden hemen bir doktora görünmelisiniz' denildi.

Fare virüsünün (Hanta virüsü) toz ile bulaşma riskinin bulunduğu da aktarıldı.

Asansörde kabus! Korkunç olayAsansörde kabus! Korkunç olay
Minibüsten sarkarak yolculuk ettilerMinibüsten sarkarak yolculuk ettiler
İhraç ettiği doğalgaza 'özgürlük gazı' adını taktıİhraç ettiği doğalgaza 'özgürlük gazı' adını taktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
almanya fare virüs

En Çok Okunan Trend Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe açılıyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe açılıyor

Ünlü koyu mesken tuttu! Görenler telefonuna sarıldı

Ünlü koyu mesken tuttu! Görenler telefonuna sarıldı

Engin Altan Düzyatan'dan Diriliş Ertuğrul dizisine veda mesajı!

Engin Altan Düzyatan'dan Diriliş Ertuğrul dizisine veda mesajı!

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' demişti! Karar verildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' demişti! Karar verildi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çeşme'de şüphelendikleri kadınları kovalayıp kamerayla görüntülediler

Kadınları kovalayıp kamerayla görüntülediler!

Minibüsün kapısından sarkarak yapılan tehlikeli yolculuk kamerada

Minibüsten sarkarak yolculuk ettiler

İhraç ettiği doğalgaza 'özgürlük gazı' adını taktı

İhraç ettiği doğalgaza 'özgürlük gazı' adını taktı

Bursa'da çileden çıkaran görüntü! 3 yaşındaki kıza ilaç dayağı

Bursa'da çileden çıkaran görüntü!

'Kadınların vücutlarına sahiplerinin baş harflerini kazıdılar'

'Kadınların vücutlarına sahiplerinin baş harflerini kazıdılar'

Sultangazi’de pitbull dehşeti! Yakaladığı köpeği bitr türlü bırakmadı

İstanbul'da pitbull dehşeti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.