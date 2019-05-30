Avrupa panik içinde! Nedeni: Fare virüsü

Açıklamada virüsün belirtilerinin grup ile başladığı, tespitinin ise ancak doktorlar tarafından yapılabileceği belirtildi.

Passauer Neue Presse gazetesinde yer alan habere göre, fare virüsü, Aşağı Bavyera, Bavyera ormanlık bölgeleri ve Aşağı Franken ile Baden-Württemberg eyaleti bölgelerinde yayılmaya başladı.

Baden-Württemberg Eyalet Sağlık Dairesinden yapılan açıklamada, fare virüsü vakasının bu yılın ilk dört ayında 200’ü aştığı ve bu sayının da, geçen yıl aynı mikrop vakasının toplam sayısının üzerinde olduğu belirtildi.

Haberde, 'Kendinizi bitkin, halsiz mi hissediyorsunuz, ani ateş nöbetleri mi yaşıyorsunuz, baş ve sırt ağrılarınız mı var, boyunda kızarıklık, midede bulantı mı var, kusma mı söz konusu, o zaman gribal bir mikrop almışsınız demektir. Tabi bu bahsedilen bölgelerdeyse o zaman fare virüsü de bulaşmış olabilir ve bunun şakası yok. Hiç zaman geçirmeden hemen bir doktora görünmelisiniz' denildi.

Fare virüsünün (Hanta virüsü) toz ile bulaşma riskinin bulunduğu da aktarıldı.

