Anlaşmaya varıldı: Elon Musk'ın şirketi mobil operatör sektörüne giriyor!

Şirketten yapılan açıklamada, anlaşmanın Starlink'in ABD'de büyük bir mobil operatöre dönüşmesinin önünü açacağı belirtildi.

Açıklamada, ABD Federal İletişim Komisyonunun (FCC) onayının alınmasının ardından SpaceX'in uydu üzerinden cep telefonlarına bağlantı hizmetini, cihazların her yerde bağlantı kurmasını sağlayacak gelişmiş bir karasal ağ ile birleştireceği kaydedildi.

MUSK "SON KRİTİK PARÇA" DEDİ

SpaceX Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk da ABD merkezli X sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Bu, SpaceX'in ABD'de kesintisiz telefon kapsaması sağlayabilmesi için gereken spektrumun son kritik parçası." ifadesini kullandı.

ABD'Lİ OPERATÖRLERİN HİSSELERİ DÜŞTÜ

SpaceX'in açıklamasının ardından piyasa sonrası işlemlerde ABD'nin büyük mobil iletişim operatörlerinden AT&T, T-Mobile ve Verizon'un hisselerinde düşüş görüldü.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır