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Almanya'da İlkay Gündoğan'a ırkçılık! Türk kökenli olması nedeniyle...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.06.2024 08:02
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Almanya Milli Futbol Takımı kaptanı İlkay Gündoğan, milli takımla ilgili yapılan bir ankette ırkçı bir tavırla karşı karşıya kaldı. Ankete katılan her beş kişiden biri milli takım kaptanı İlkay Gündoğan'ın Türkiye kökenli olmasının "üzücü olduğunu" belirtti. Milli takım hocası Nagelsmann ise bu duruma tepki gösterdi. İşte detaylar...

Almanya'da İlkay Gündoğan'a ırkçılık! Türk kökenli olması nedeniyle...
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Barcelona
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Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu'nda (WDR) yayınlanan Sport Inside programı tarafından Almanya Milli Futbol Takımı ile ilgili yapılan anket tepki çekti.

"TÜRKİYE KÖKENLİ OLMASI ÜZÜCÜ"

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Ankete katılan her beş kişiden birinin Alman Milli Takımı'nda daha fazla "beyaz oyuncu" görmek istediğini belirtmesi ve katılımcıların yüzde 17'sinin de milli takım kaptanı İlkay Gündoğan'ın Türkiye kökenli olmasının "üzücü olduğunu" ifade etmesi, başta teknik direktör Julian Nagelsmann olmak üzere diğer futbolcuların tepkisini çekti.

"ŞOK OLDUM"

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Nürnberg'te yarın Ukrayna ile oynayacakları hazırlık maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Nagelsmann, "Kamu televizyonunda böyle bir soru sorulmasının bile başlı başına delilik olduğunu düşünüyorum. Şok oldum. Ülkedeki herkes için bir Avrupa Şampiyonası oynuyoruz. Umarım bir daha asla böyle saçma anketler okumak zorunda kalmam." değerlendirmesinde bulundu. Julian Nagelsmann, bunu ırkçı bir tutum olarak bulduğunu sözlerine ekledi.

"BU TARZ ŞEYLER TAMAMEN IRKÇILIK"

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Alman Milli Takımı oyuncusu Joshua Kimmich de ankete tepki göstererek bu tür şeylerin tamamen ırkçılık olduğunu belirtti. Kimmich, futbolun farklı milliyet ve dinleri bir araya getdiğini vurgulayarak, "Bu, takım içinde konu bile olmadı. Futbolun içinde büyüyen herkes bunun tamamen saçmalık olduğunu bilir." dedi.

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Almanya İlkay Gündoğan ırkçılık son dakika anket
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