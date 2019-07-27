SPOR

Almanya'da pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın

MOTOR SPORLARI HABERLERİ  | 27.07.2019 21:32 | Son Güncelleme

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Almanya Grand Prix'sine Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Almanya'da pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki 4 bin 574 metrelik Hockenheim Pisti'nde yapılan sıralama turlarında, Mercedes pilotu Hamilton 1.11.767'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen 1.12.113'lük süresiyle ikinciliği, Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas da 1.12.129'luk süresiyle üçüncülüğü elde etti.

Antrenman turlarında çok iyi performans sergileyen Ferrari, sıralama turlarında iki aracında da sorun yaşadı. Ferrari'nin Fransız pilotu Charles Leclerc yarışa 10, takım arkadaşı Sebastian Vettel ise son sıradan başlayacak.

Almanya Grand Prix'si, yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

Yer: İstanbul! Korku dolu anlar...Yer: İstanbul! Korku dolu anlar...
Britanya'da zafer Hamilton'ınBritanya'da zafer Hamilton'ın
Britanya'da ilk sıra Bottas'ınBritanya'da ilk sıra Bottas'ın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
almanya grand prix lewis hamilton

En Çok Okunan Haberler

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Fatih Terim ve Mustafa Cengiz'e olay gönderme!

Fatih Terim ve Mustafa Cengiz'e olay gönderme!

Beşiktaş transferi açıkladı!

Beşiktaş transferi açıkladı!

Kartal'ı Eibar avladı

Kartal'ı Eibar avladı

Falcao transferinde büyük şok!

Falcao transferinde büyük şok!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya'da pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın

Almanya'da pole Hamilton'ın

Büyük Britanya'da kazanan Lewis Hamilton

Britanya'da zafer Hamilton'ın

Büyük Britanya'da pole pozisyonu Valtteri Bottas'ın

Britanya'da ilk sıra Bottas'ın

Avusturya'da pole pozisyonu Charles Leclerc'in

Avusturya'da pole Leclerc'in

Lewis Hamilton, Monaco'da pole pozisyonunda

Monaco'da pole Hamilton'ın

Niki Lauda hayatını kaybetti

Efsane pilot hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.