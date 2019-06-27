Korkunç olay: Toplu tecavüzden 11 kişi yargılanıyor

27 gün sürmesi planlanan duruşmalarda 50 görgü tanığı mahkemeye çağrıldı. Mahkeme kararının ise Aralık ayında verileceği tahmin ediliyor.

Toplu tecavüz davasında izleyici sayısının fazlalığı ve medyanın yoğun ilgisi nedeniyle mahkemede yüksek güvenlik önlemleri alındı.

11 kişi, Alman kadının gece kulübünde içkisine uyuşturucu madde atmak ve kulübun dışında söz konusu kadına toplu tecavüz etme suçundan yargılanıyor. Dava dosyasında, kadına gece kulübünde Ecstasy uyuşturucu hapı teklif edildiği, fakat kadının itirazı üzerine uyuşturucu bir maddenin içeceğine gizlice karıştırıldığı yer alıyor.

Bilinci kapalıyken cinsel saldırıya uğradığını belirten kadın olayın ertesi günü polise giderek şikayetçi olmuştu.

Genç kadına Freiburg'daki bir gece kulübü çıkışında tecavüz etmekle yargılananların biri Almanya, biri Irak ve sekizi Suriye vatandaşı. Ekim 2018’de meydana gelen tecavüz vakası, ülkenin göç politikasına yönelik sert eleştirilere sebep olmuştu. Zanlılardan 10 kişinin göçmen olması ülkedeki yabancı karşıtlığı söylemlerinin artışına yol açmıştı.

Hristiyan Demokrat Birliği Partisi (CDU) eski başkanı Kramp-Karrenbauer, olayın ardından “suçlu sığınmacılara yönelik sert yaptırımlar” çağrısı yapmıştı.

