SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya Bundesliga

Almanya'da Türk derbisinde Ozan Kabak şov! Şampiyonlar Ligi adına coştu

Almanya Bundesliga'da yükselen bir form grafiği olan Hoffenheim deplasmanda E.Frankfurt'a konuk oldu. Karşılaşmanın 18.dakikasında Frankfurt 1-0 öne geçse de Hoffenheim maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Maçta gol atan eski Galatasaraylı Ozan Kabak güne damga vurdu.

Almanya'da Türk derbisinde Ozan Kabak şov! Şampiyonlar Ligi adına coştu
Burak Kavuncu
Ozan Kabak

Ozan Kabak

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: TSG 1899 Hoffenheim
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Bundesliga'nın 18.haftasında deplasmanda Frankfurt'a konuk olan Hoffenheim zorlu maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Maçta golle buluşan Milli futbolcumuz Ozan Kabak attığı golle dikkatleri üzerine çekti.

FRANKFURT ERKEN ÖNE GEÇTİ!

Almanya da Türk derbisinde Ozan Kabak şov! Şampiyonlar Ligi adına coştu 1

Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarısız performansın ardından ligde galibiyet arayan ev sahibi Frankfurt maça etkili girdi. Arka arkaya yaptığı ataklarla önde oynayan Frankfurt aradığı golü A.Kalimuendo ile 20.dakikada buldu. Ve maç bu golle 1-0'a geldi.

KARA BULUT GİBİ ÇÖKTÜ!

Almanya da Türk derbisinde Ozan Kabak şov! Şampiyonlar Ligi adına coştu 2

İkinci yarı da performansını yükselten Hoffenhiem 13 dakikada bulduğu 3 golle resmen rakibinin üzerine kara bulut gibi çöktü. Önce M.Moerstedt, ardından dakika 60'da Ozan Kabak ve 65'de A.Amenda'nın kendi kalesine attığı golle skoru bir anda 3-1'e getirdi ve maçı da kazanmayı bildi.

OZAN KABAK'TAN KAFA GOLÜ...

Almanya da Türk derbisinde Ozan Kabak şov! Şampiyonlar Ligi adına coştu 3

Galatasaray'ın eski stoperi Ozan Kabak dakikalar 60'ı gösterdiğinde korner vuruşunun devamında sağ kanattan gelen ortaya iyi yükseldi ve harika bir kafa vuruşuyla takımını maçta 2-1 öne geçirdi.

BUNDESLİGA'DA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Almanya da Türk derbisinde Ozan Kabak şov! Şampiyonlar Ligi adına coştu 4

Almanya Bundesliga’da TSG Hoffenheim formasıyla mücadele eden milli stoper Ozan Kabak, 2025/26 sezonunda takımının savunma hattında önemli bir rol üstleniyor. Kabak, şimdiye kadar ligde 10 maçta forma giyerek 2 gol kaydetti ve skor katkısı ile dikkat çekti.

Uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönen Kabak, attığı bu golle takımına hem defansif stabilite hem de hücumda ekstra katkı sağladı. Golün yanı sıra savunmada kritik müdahaleler yapan tecrübeli oyuncu, Hoffenheim’ın savunma hattını güçlendiren isimlerden biri oldu

CAN UZUN ASİST YAPTI!

Almanya da Türk derbisinde Ozan Kabak şov! Şampiyonlar Ligi adına coştu 5

Maçta genç oyuncu Can Uzun Frankfrt adına perdeyi açan Kalimuendo2ya asist yaparak takımına katkı sağladı. Öte yandan Can karşılaşmanın 60.dakikasında oyundan alındı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si resmen uçuyor! Bir 3 puan daha...Acun Ilıcalı'nın Hull City'si resmen uçuyor! Bir 3 puan daha...
Başakşehir'den Kayserispor'a farklı tarife! Nuri Şahin uçuyorBaşakşehir'den Kayserispor'a farklı tarife! Nuri Şahin uçuyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bundesliga Eintracht Frankfurt TSG 1899 Hoffenheim Ozan Kabak son dakika gol Can Uzun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.