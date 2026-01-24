Almanya'da Türk derbisinde Ozan Kabak şov! Şampiyonlar Ligi adına coştu

Bundesliga'nın 18.haftasında deplasmanda Frankfurt'a konuk olan Hoffenheim zorlu maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Maçta golle buluşan Milli futbolcumuz Ozan Kabak attığı golle dikkatleri üzerine çekti.

FRANKFURT ERKEN ÖNE GEÇTİ!

Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarısız performansın ardından ligde galibiyet arayan ev sahibi Frankfurt maça etkili girdi. Arka arkaya yaptığı ataklarla önde oynayan Frankfurt aradığı golü A.Kalimuendo ile 20.dakikada buldu. Ve maç bu golle 1-0'a geldi.

KARA BULUT GİBİ ÇÖKTÜ!

İkinci yarı da performansını yükselten Hoffenhiem 13 dakikada bulduğu 3 golle resmen rakibinin üzerine kara bulut gibi çöktü. Önce M.Moerstedt, ardından dakika 60'da Ozan Kabak ve 65'de A.Amenda'nın kendi kalesine attığı golle skoru bir anda 3-1'e getirdi ve maçı da kazanmayı bildi.

OZAN KABAK'TAN KAFA GOLÜ...

Galatasaray'ın eski stoperi Ozan Kabak dakikalar 60'ı gösterdiğinde korner vuruşunun devamında sağ kanattan gelen ortaya iyi yükseldi ve harika bir kafa vuruşuyla takımını maçta 2-1 öne geçirdi.

BUNDESLİGA'DA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Almanya Bundesliga’da TSG Hoffenheim formasıyla mücadele eden milli stoper Ozan Kabak, 2025/26 sezonunda takımının savunma hattında önemli bir rol üstleniyor. Kabak, şimdiye kadar ligde 10 maçta forma giyerek 2 gol kaydetti ve skor katkısı ile dikkat çekti.

Uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönen Kabak, attığı bu golle takımına hem defansif stabilite hem de hücumda ekstra katkı sağladı. Golün yanı sıra savunmada kritik müdahaleler yapan tecrübeli oyuncu, Hoffenheim’ın savunma hattını güçlendiren isimlerden biri oldu

CAN UZUN ASİST YAPTI!

Maçta genç oyuncu Can Uzun Frankfrt adına perdeyi açan Kalimuendo2ya asist yaparak takımına katkı sağladı. Öte yandan Can karşılaşmanın 60.dakikasında oyundan alındı.