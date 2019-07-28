SPOR

Almanya'da yılın futbolcusu Reus, yılın hocası Klopp

ALMANYA HABERLERİ  | 28.07.2019 18:12 | Son Güncelleme

Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Marco Reus, ülkesinde yılın futbolcusu seçildi. Yılın teknik direktörü ise Jürgen Klopp oldu.

Almanya'da yılın futbolcusu Reus, yılın hocası Klopp

Kicker dergisi tarafından organize edilen ve 540 spor gazetecisinin katıldığı ankette, Alman milli futbolcu Reus, 158 oyla yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü. 30 yaşındaki Reus, 2012'de de yılın futbolcusu seçilmişti.

Bayer Leverkusen'de oynayan Kai Havertz'in 121 oyla ikinci sırada yer aldığı ankette, 35 oyla Bayern Münih'in defans oyuncusu Joshua Kimmich üçüncü, 28 oyla Manchester City'nin Alman oyuncusu Leroy Sane de dördüncü oldu.

Ankette yılın teknik direktörlüğüne 183 oyla İngiliz ekibi Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp layık görüldü. Klopp'u 139 oyla Fortuna Düsseldorf'un teknik direktörü Friedhelm Funkel ve 56 oyla Eintracht Frankfurt'ta görev yapan Adi Hütter takip etti.

Kadınlarda ise 159 oyla Olympique Lyon'da forma giyen Alman milli oyuncu Dzsenifer Marozsan, üst üste üçüncü kez yılın futbolcusu seçildi.


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Anahtar Kelimeler:
marco reus Jürgen Klopp Bundesliga

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