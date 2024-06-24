Almanya'daki gazeteci Hamit Altıntop gerçeğini açıkladı: 'Gözünün içine bakıyor' Kaptan Hakan Çalhanoğlu eleştirilere yanıt verirken duraksamıştı...

Dün akşam sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Montella ile Arda Güler'in idman sırasındaki durumu çok konuşuldu. Arda'dan yeleği alan Montella eleştirildi TFF bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyada yorum yapan isimlerden bazıları Montella'ya sert eleştirilerde bulunurken bazıları da bu durumun milli takımı yıpratmak için gündeme getirildiğini savundu.

TFF'de Milli takımlardan sorumlu olan Hamit Altıntop katıldığı bir Youtube yayınında 'Benim Türk futboluna ihtiyacım yok Türk futbolunun bana ihtiyacı var' diyerek tepki çekmişti. Hamit Altıntop'un aynı zamanda Montella'nın kadro tercihlerine karıştığı iddia edildi. Hamit Altıntop ise bu iddiaları yalandı.

Almanya'da Türk futbolcuların basın toplantılarını takip eden gazeteci Övünç Özden, gözlerden kaçan bir detayı gündeme taşıdı. Dün Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve İsmail Yüksek basın toplantısı yapmış, Hakan Çalhanoğlu kendisine yönelik eleştirilere yanıt verirken yutkunup duygusal anlar yaşamıştı.

BASIN TOPLANTISINDA GÖZDEN KAÇAN DETAY: HAMİT ALTINTOP EN ÖNDEN TAKİP ETMİŞ!

Cenk Tosun ise neden oynatılmadığıyla ilgili soruya yanıt verirken 'Montella neden süre almadığıma yönelik benimle konuşmadı, nedenini bilmiyorum' demişti. Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un sözleri X'te gündem olurken Socrates'ten Övünç Özdem, Hamit Altıntop'un sorular sorulduğu sırada süreci en ön sıradan takip ettiğini duyurdu.

'GÖZLERİNİN İÇİNE BAKIYOR...'

Övünç Özdem, paylaşımında Hamit Altıntop'un basın toplantısı sırasında en önde oturduğunu futbolcular veya teknik direktör sorulara yanıt verirken onların gözlerinin içine baktığını belirtti.

'A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, basın toplantılarında gazetecilerin arasında oturuyor.

Futbolcular veya teknik direktör cevap verirken, takım sorumlusu onların gözünün içine bakıyor.

Cenk, Hakan ve İsmail’in basın toplantısını da en ön sıradan takip etti.

Gazeteciler ile soruların muhatabı arasında yer almak kime fayda sağlar bilmiyorum.

Bu durum oyunculara destek mi yoksa onları kontrol altında tutma çabası mı emin değilim.'









