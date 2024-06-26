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Almanya'daki skandal hakem kararına isyan eden Uğurcan Çakır yedek kulübesinde sarı kart gördü! O anlar sosyal medyada gündem oldu

26.06.2024 23:55
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile karşı karşıya geldi. Maçın 66. dakikasında Çekya'nın Mert Günok'a yaptığı faule rağmen, hakem ve VAR'ın skandal kararıyla gol kararı verildi ve durum 1-1'e geldi. Bu sırada yedek kulübesinde sinirlenen Uğurcan Çakır, Rumen hakem Kovacs’a itiraz ettiği için sarı kart gördü. Sosyal medyadaki görüntülerde, Uğurcan'ın sarı kart sonrası küfür ettiği de iddia edildi.

Almanya'daki skandal hakem kararına isyan eden Uğurcan Çakır yedek kulübesinde sarı kart gördü! O anlar sosyal medyada gündem oldu

A Milli Futbol Takımımız, EURO2024 F Grubu üçüncü karşılaşmasında Çekya ile karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen kritik mücadelede, Çekya 20. dakikada Barak'ın çift sarı karttan kırmızı kart görmesi nedeniyle 10 kişi kaldı. Maçın ikinci yarısında ise gergin anlar yaşandı.

SKANDAL GOL KARARI

Maçın 66. dakikasında ise Çekya atağı golle sonuçlandı. Ancak atak sırasında kalecimiz Mert Günok'a yapılan faulü görmezden gelindi. Bir süre VAR'ı dinleyen hakem, faule rağmen golü verdi.

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UĞURCAN İSYAN ETTİ

Skandal kararın ardından yedek kulübemizden de itirazlar yükseldi.

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Kalecimiz Uğurcan Çakır yedek kulübesinde itiraz ettiği gerekçesiyle sarı kart gördü. Sosyal medyadaki görüntülerde ise Uğurcan'ın kartın ardından küfür ettiği de iddia edildiBu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Euro 2024 Canlı Skor


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Uğurcan Çakır
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