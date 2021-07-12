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Almanya'dan Euro 2020 finali için sert tepki

12.07.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce İngiltere'yi ziyaretinde Almanya Başbakanı Angela Merkel, Euro 2020 futbol maçları için Wembley Stadyumu'na girmesine izin verilen kalabalığın boyutu konusunda "ciddi endişesi" olduğunu belirtmişti. Alman sağlık uzmanı Karl Lauterbach da maçın seyirciyle oynanmasına tepki gösterdi.

Almanya'dan Euro 2020 finali için sert tepki

Alman Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) sağlık uzmanı Karl Lauterbach, Avrupa Şampiyonası finalleri için Wembley Stadyumu’na 60 bin seyirci kabul edilmesinin tehlikeli olduğunu belirterek, "Yaşanacak ölümlerden UEFA sorumlu" dedi.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadyumu’nda gerçekleştirilen EURO 2020 finali, İngiliz ve İtalyan taraftarlar tarafından heyecanla beklendi, fakat Alman Sağlık Uzmanı Karl Lauterbach finalin 60 bin seyirciyle oynanması kararına tepki gösterdi.

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Lauterbach yaptığı açıklamada, EURO 2020 finali için 90 bin kişilik stadyuma 60 bin seyirci kabul edilmesinin tehlikeli olduğuna dikkat çekerek, "Salgına rağmen EURO 2020’yi düzenlenmesi ve son olarak Wembley Stadyumu’na 60 bin seyirci kabul edilmesi cahilce bir yaklaşım ve tamamen kontrolden çıkmış bir durum. Bu durumun sonucunda yaşanacak ölümlerden UEFA sorumlu" dedi.

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UEFA’nın EURO 2020’yi kötüye kullandığını söyleyen Lauterbach, "UEFA, EURO 2020’yi yönetmekte başarısız oldu. İtalya ve İngiltere arasındaki final maçında izleyici sayısının stadyum kapasitesinin 5’te 1’ine düşürülmesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

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İNGİLİZ TARAFTARLAR STADI BASTI

Öte yandan İngiltere'nin Başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda gerçekleşen EURO 2020 Final maçında İngiltere ve İtalya karşı karşıya geldi. Yerel saatle 20.00'de başlayan maç öncesi bazı İngiliz taraftarlar, stadyumun girişindeki güvenlik bariyerlerini yıkarak stadyuma biletsiz girdi.

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Final öncesinde stadyumun dışında toplanan taraftarlar, aniden stantların altındaki alana koşarak, stadyuma girmeye çalıştı. Polis, bölgenin "son derece meşgul" olduğunu ve bileti olmayan hiç kimsenin Wembley'e seyahat etmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Wembley Stadyumu'ndan bir sözcü ise, "Stadyumun dış güvenlik çevre alanında meydana gelen bir olayla ilgileniyoruz ve polisin desteğini alıyoruz. İlgili alanlarda güvenlik önlemleri hızlı bir şekilde devreye alındı ve stadyuma bilet almayan kişilerle ilgili herhangi bir güvenlik ihlali yaşanmadı" açıklamasında bulundu.

MERKEL DE UYARMIŞTI

Eylül ayında görev süresi sona erecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçtiğimiz hafta İngiltere'ye 22. ve sonuncu resmi ziyaret gerçekleştirdi. Merkel daha önce Covid-19'un Delta mutasyonu nedeniyle İngiltere'den Avrupa'ya gelen turistlerin karantinaya alınması konusunda öneride bulunmuştu. Ancak Merkel, Euro 2020 futbol maçları için Wembley Stadyumu'na girmesine izin verilen kalabalığın boyutu konusunda "ciddi endişesi" olduğunu da belirterek, "Biz Almanya'da Münih Stadyumu'ndaki maçlara daha az kişinin katılmasına izin vermeyi kararlaştırdık." demiş, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kararı stada giren herkese test yapıldığını söyleyerek savunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya İngiltere Milli Futbol Takımı
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Siz Alman değilmisiniz size ne İngiltere de oynanan maçtan.
HA 60 BİN HA 10 BİN TÜM MAÇLAR SEYİRCİLİ OYNANDI.EYLÜL EKİM AYLARINDA TÜM AVRUPA VE TÜRKİYEDE OLACAKLARI DÜŞÜNMEK BİLE İSTEMİYORUM AMA GERÇEK ŞU Kİ İYİ GÜNLER BEKLEMİYOR BİZLERİ.
dünya sağlık örgütü ingiltereye yaptırım uygulamalıysa uefa,fifa'ya ne yapacaklar seyirci izni için önemli olan bu.

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