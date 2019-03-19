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Mesut Özil'e 'Erdoğan' tepkisi!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 19.03.2019 10:15 | Son Güncelleme

Amine Gülşe ile evlilik hazırlıkları yapan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek düğün davetiyesini teslim etmişti. Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretiyle ilgili İngiliz basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Mesut Özil'e 'Erdoğan' tepkisi!

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmiş ve düğün davetiyesini teslim etmişti. Bu ziyaretle ilgili olarak çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz The Sun Gazetesi'nde yer alan habere göre Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nikah şahidi olmasını rica etti ve Erdoğan, Mesut Özil'e olumlu yanıt verdi. Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nikah şahidi olmasını istemesine Alman siyasiler tepki gösterdi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Alman yetkili Helge Braun, futbolcuların devletlerin bakanlarından bile çok daha fazla göz önünde bulunduğunu ve siyasi figürlerle olan ilişkilerinin özel hayatlarına yansımasına daha dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan Mesut Özil - Amine Gülşe çifti, 2,5 ay sonra dünya evine girecek.

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
zengine bayılır başkanımız..Mesut yıllardır ben almanım diyordu Türk olduğunu yenimi öğrenmiş
Şimdiye kadar İngiltere kraliçesinin eteklerini öpen binlerce futbolcu var, veya italya veya almanya liderleri ve futbolcuları vekilleri vs. Görülmemiş bişey değil ki her yerde vardır bu. Her ne olursa olsun herşey bizde olunca yapılınca uygulanınca sıkıntı oluyor zaten. Siz herşeyi yaparsınız demokrasimiz var dersiniz, biz sizin yaptıklarınızdan sadece bir tekini yapsak demokrasiye aykırı dersiniz
bizdeki almanlar da tepki göstermişti...
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