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Almanya’dan patenleriyle yola çıktı! 43 günde 10 ülke geçti: Şimdi tek bir hedefi var

Almanya’dan Türkiye’ye patenleriyle yola çıkan 53 yaşındaki spor eğitmeni Murat Sağlam, azmi ve dayanıklılığıyla dikkat çekti. Frankfurt’tan başlayan yolculuğunda 43 günde 10 ülke geçerek yaklaşık 4 bin 200 kilometre yol kat eden Sağlam, Türkiye’ye ulaştı.

Almanya’dan patenleriyle yola çıktı! 43 günde 10 ülke geçti: Şimdi tek bir hedefi var

Almanya’nın Frankfurt kentinden Anıtkabir’e ulaşmak için patenleriyle yola çıkan spor eğitmeni Murat Sağlam, 43 günde Almanya, Avusturya, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan olmak üzere geçtiği 10 ülkenin ardından Türkiye’ye ulaşarak 4 bin 200 kilometre yol katetti.

Sağlam, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde mola verdi. Almanya doğumlu olan Murat Sağlam, Türkiye’ye patenle gelme fikrinin 5 yıl önce antrenörü ve arkadaşının önerisiyle ortaya çıktığını söyleyerek, "5 yıl önce antrenörüm Mikail Yılmaz ve yardımcısı Suat Tanbi tavsiyesiyle bu projeye başladım. Bana, ‘Almanya’dan çık, Türkiye’ye patenle gel’ dediler, bu fikir zihnime yerleşti. 5 yıl boyunca bunun için hazırlanıp, ayaklarımın her birine 60’ar kilogram ağırlık takıp, bisiklet sürdüm. Antrenörümün verdiği disiplin, spor anlayışı ve iyi beslenmeyle bugün Türkiye’ye ulaşmış bulunuyorum" dedi.

Almanya’dan patenleriyle yola çıktı! 43 günde 10 ülke geçti: Şimdi tek bir hedefi var 1

Frankfurt’tan 7 Temmuz’da yola çıktığını belirten Sağlam, Avusturya, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan üzerinden Türkiye’ye ulaştığını söyledi. Sağlam, “Frankfurt’tan 7 Temmuz’da yola çıktım. Bugün 43’üncü günüm ve Darıca’nın Bayramoğlu Mahallesi’ne kadar geldim. Ankara’ya yaklaşık 450 kilometre yolum kaldı. Hedefim Anıtkabir’e ulaşarak, Ata'mızın huzuruna çıkmak” dedi.

"UMUT KÖPRÜSÜ OLMAK İSTİYORUM"

Yolculuğunun yalnızca sportif bir hedef olmadığını belirten Sağlam, özellikle çocuklara ve gençlere örnek olmak istediğini anlatarak, "İnsanların yapmak istedikleri her şeyi başarabileceklerini göstermek istiyorum. Bu yolculuğun bir umut köprüsü olmasını istiyorum. Çocuklara spor yaptırıyorum, sporculara ultra spor çalıştırıyorum ve atletizmle uğraşıyorum. İnsanlara, ‘İstediğiniz zaman her şeyi başarabilirsiniz’ mesajını vermek istiyorum" diye konuştu.

Almanya’dan patenleriyle yola çıktı! 43 günde 10 ülke geçti: Şimdi tek bir hedefi var 2

PATENLERİNİN BAKIMINI YOLDA YAPIYOR

Yolculuk boyunca farklı ülkelerdeki insanlardan ilgi gördüğünü belirten Sağlam, bazı kişilerin kendisini evlerine davet ederek misafir ettiğini söyledi. Patenlerinin bakımını da yol boyunca kendisinin yaptığını anlatan Sağlam, yanında yedek tekerlekler ve bir çift yedek paten taşıdığını belirtti. Sağlam, "Her 300-400 kilometrede patenlerimin tekerleklerini değiştirmek zorunda kalıyorum, bu nedenle yedek tekerleklerimi sürekli yanımda taşıyorum. Bir çift yedek patenim de var, yolda hem kendimin hem de ekipmanlarımın bakımını yapmak zorundayım" dedi.
Almanya’dan patenleriyle yola çıktı! 43 günde 10 ülke geçti: Şimdi tek bir hedefi var 3

"ATA'MIZIN HUZURUNA ÇIKMAK BENİM İÇİN EN BÜYÜK MUTLULUK OLACAK"

Frankfurt’tan çıktığı günden bu yana yaklaşık 4 bin 200 kilometre yol katettiğini ifade eden Sağlam, Ankara'ya ulaşarak yolculuğunu tamamlamak istediğini söyledi. Sağlam, "Yol boyunca karşılaştığım bütün güzel insanlara ve bana destek olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu yolculuğun sonunda Anıtkabir’e ulaşıp Ata'mızın huzuruna çıkmak benim için en büyük mutluluk olacak" ifadelerini kullandı.

Almanya’dan patenleriyle yola çıktı! 43 günde 10 ülke geçti: Şimdi tek bir hedefi var 4

Almanya’dan patenleriyle yola çıktı! 43 günde 10 ülke geçti: Şimdi tek bir hedefi var 5
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Anıtkabir Yürüyüş paten
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