Almanya'dan Schengen vizesi için başvuracakların dikkatine: O tarihten itibaren randevu sistemi değişiyor

Almanya'nın Türkiye'deki dış temsilcilikleri tarafından iletilen açıklamada randevu sisteminde 18 Mart'tan itibaren değişikliğe gidileceği bildirildi. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre artık randevu süreci iki adımda yapılacak. İşte detaylar...

Almanya'nın Türkiye'deki dış temsilcilikleri tarafından yapılan açıklamada, “İlk aşamada, başvuru sahipleri randevu bekleme listesine kaydolmaları ve buna dair e-postayla almaları gerekiyor. İkinci aşamada ise, vize başvurusunun harici hizmet sağlayıcı iDATA aracılığıyla iletilmesi için gerekli olan tarih bildirimini alırlar. Randevular, yalnızca randevu kayıtlarının kronolojik sırasına göre tahsis edilir. Bundan böyle, müsait randevu bulabilmek için uzun zaman alan aramalara artık gerek kalmayacak. Bu yeni kayıt seçeneği 1 Mart 2024’ten itibaren yürürlüğe girecektir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Schengen vizesi için randevu alınırken dikkat edilecek hususlar ise şu şekilde sıralandı:

18 Mart 2024 tarihinden itibaren atamalar yalnızca Almanya’nın Türkiye’deki dış temsilciliklerinin internet sitesinde yer alan randevu sistemi üzerinden yapılacaktır.

Lütfen başvuru hakkında önceden bilgi alınız: başvuru formu, sunulacak belgeler, randevu takvimi vb. web sitesinde. EURO 2024 ile ilgili Schengen vizesine başvurmak için ayrı bilgi formları bulunmaktadır.

Vize başvurusu için randevular, harici hizmet sağlayıcısı iDATA’nın başvuru için randevu bekleme listesindeki kayıtlarının kronolojik sırasına göre atanır.

Randevu kaydı her zaman ücretsizdir ancak vize başvurusunun yapılması amacıyla randevunun onaylanması için 1.000,00 TL tutarında (hizmet ücretinin bir bölümü olarak) bir ön ödeme yapılması gerekmektedir. Randevu almak için bir acente veya aracı şirkete başvurmanız gerekmemektedir.





