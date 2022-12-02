Almanya elendi, o milli takımı bıraktı! Bir devrin sonu: Thomas Müller!

FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası devam ederken, sürprizler de peş peşe geliyor. Turnuvanın başınan itibaren beklenmedik sonuçların yaşandığı E Grubu'ndaki rakiplerine diş geçiremeyen ve sadece 1 galibiyet alarak Dünya Kupası'ndan elenen Almanya'da sıcak bir gelişme yaşandı.

MİLLİ TAKIMI BIRAKTI

Takım kaptanlarından Thomas Müller, Kosta Rika'yı 4-2 mağlup ettikleri son maçın ardından milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

"HER MAÇTA KALBİMİ SAHAYA KOYDUM"

Müller, milli takımı bıraktığını "Son maçım olsa bile büyük bir zevk aldım. Milli takımda her zaman severek oynadım. Birlikte inanılmaz anlar yaşadık. Her maçta kalbimi sahaya koydum." sözleriyle duyurdu.

Bu Dünya Kupası'nı gol katkısı veremeden tamamlayan 33 yaşındaki yıldız, Almanya Milli Takım formasıyla çıktığı 121 maçta 44 gol - 40 asistlik bir performans sergilemişti.

