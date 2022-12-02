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Almanya elendi, o milli takımı bıraktı! Bir devrin sonu: Thomas Müller!

02.12.2022 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Dünya Kupası'nın şu ana kadarki en büyük sürprizlerinden biri, Almanya'nın grup etabında turnuvaya veda etmesi olmuştu. E Grubu'nda Japonya'ya 2-1 mağlup olan, İspanya ile 1-1 berabere kalan Kosta Rika'yı ise 4-2 mağlup eden Panzerler, 4 puanla 3. sırada yer almış ve averajla İspanya'nın gerisinde kalmıştı. Takım kaptanlarından Thomas Müller, Kosta Rika maçı sonrasında yaptığı açıklamayla milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Almanya elendi, o milli takımı bıraktı! Bir devrin sonu: Thomas Müller!

FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası devam ederken, sürprizler de peş peşe geliyor. Turnuvanın başınan itibaren beklenmedik sonuçların yaşandığı E Grubu'ndaki rakiplerine diş geçiremeyen ve sadece 1 galibiyet alarak Dünya Kupası'ndan elenen Almanya'da sıcak bir gelişme yaşandı.

MİLLİ TAKIMI BIRAKTI

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Takım kaptanlarından Thomas Müller, Kosta Rika'yı 4-2 mağlup ettikleri son maçın ardından milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

"HER MAÇTA KALBİMİ SAHAYA KOYDUM"

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Müller, milli takımı bıraktığını "Son maçım olsa bile büyük bir zevk aldım. Milli takımda her zaman severek oynadım. Birlikte inanılmaz anlar yaşadık. Her maçta kalbimi sahaya koydum." sözleriyle duyurdu.

Bu Dünya Kupası'nı gol katkısı veremeden tamamlayan 33 yaşındaki yıldız, Almanya Milli Takım formasıyla çıktığı 121 maçta 44 gol - 40 asistlik bir performans sergilemişti.

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