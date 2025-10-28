SPOR

Almanya Kupası'nda 2 maç canlı yayınla Mackolik'te!

Almanya Kupası 2. turunda oynanacak Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund ve Köln - Bayern Münih maçları canlı yayınla Türkiye'de Mackolik'te! Almanya Kupası'nda devler sahaya çıkıyor, karşılaşmalar Türkiye'nin En Büyük Stadyumu Mackolik'te yayınlanıyor.

Müşerref Oğuz

Can Uzun'lu Eintracht Frankfurt bu akşam TSİ 20.30'da Salih Özcan'lı Borussia Dortmund'u konuk edecek. Bayern Münih ise 29 Ekim Çarşamba (yarın) günü TSİ 22.45'te Cenk Özkacar'ın da formasını giydiği Köln'e konuk olacak.

Her iki karşılaşma da tüm kullanıcılara açık şekilde ve tamamen ücretsiz olarak Mackolik uygulamasında yayınlanacak.

Mackolik'ten canlı yayınlanacak her iki mücadeleyi izlemek için ilgili maçın sayfasında yer alan 'CANLI YAYIN' bölümüne tıklamanız yeterli.

Bu sekmeden karşılaşmaları naklen ve kesintisiz takip edebilirsiniz.

Almanya Kupası'nda oynanacak 2 önemli maçı canlı izlemek için uygulamanızı güncellemeyi ihmal etmeyin.

iOS işletim sistemli bir cihaz kullanıyorsan buraya,

Android işletim sistemli bir cihaz kullanıyorsan buraya tıklayarak uygulamanızı güncelleyebilirsiniz.

Can Uzun'lu Frankfurt, Salih Özcan'lı Dortmund'u ağırlıyor

Almanya Kupası'nın 2. turu önemli bir mücadeleye sahne oluyor.

Eintracht Frankfurt sahasında Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Mücadele bu akşam TSİ 20.30'da başlayacak.

Milli futbolcumuz Can Uzun'un formasını giydiği Frankfurt, 1. tur maçında Engers'i 5-0 ile geçmişti. Ligde 13 puanla 6. sırada bulunan Toppmöller'in öğrencileri kupada adını bir üst tura yazdırmak istiyor.

Salih Özcan'ın formasını terlettiği Dortmund ise ilk maçında RW Essen'i 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Ligde 17 puanla 4. sırada yer alan sarı-siyahlılar kupada yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

Bayern Münih, Köln deplasmanında

  1. turun bir başka maçında Alman devi Bayern Münih, Köln deplasmanına konuk oluyor. Mücadele yarın TSİ 22.45'te oynanacak.

Bayern Münih kupanın ilk turunda Wehen Wiesbaden'i 3-2'lik skorla geçmişti. Ligde ise üst üste 8 galibiyet alarak 24 puan toplayan ve zirvede farkı açan Vincent Kompany'nin ekibi, kupada da doludizgin gidişatını sürdürmek istiyor.

Ev sahibi Köln ise kupada ilk turda Regensburg'u 2-1'le geçmişti. Bundesliga'da topladığı 11 puanla 8. sırada yer alan Lukas Kwasniok'un ekibinde hedef kupada lig büyüğünü eleyerek sürprize imza atmak.

Canlı Skor

