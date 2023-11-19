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Almanya Millli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'dan ilginç açıklama

19.11.2023 10:21 | Son Güncelleme:
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Almanya Millli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, "Ataklarda son hamleleri yapamadık. Daha iyi oynayabilirdik. Takımla alakalı değil. Bireysel performanslarda istek yoktu. Bir sonraki maçımızda Avusturya ile karşılaşacağız. Avusturya, Türkiye'den daha iyi futbol oynayan bir takım." ifadelerini kullandı.

Almanya Millli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'dan ilginç açıklama

Almanya, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda konuk ettiği Türkiye'ye 3-2 yenildi. Almanya Millli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"RAKİP ÇOK DUYGUSAL, İSTEKLİ VE AZİMLİ OYNADI"

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Sözlerine galibiyetten dolayı Türkiye’yi tebrik ederek başlayan Nagelsmann, "İlk 10 dakika iyi başladık. Ama yapamadık. Tam istediğimiz gibi olmadı. Ataklarda son hamleleri yapamadık. Daha iyi oynayabilirdik. Takımla alakalı değil. Bireysel performanslarda istek yoktu. Göremedik. Bu olmamanız geren bir şeydi. Rakip çok duygusal, istekli ve azimli oynadı. İkinci yarı biraz daha iyi oynadık. Penaltı değildi ama penaltı mıydı değil miydi tartışmayacağız. Hatalarımızı telafi edeceğiz. İstek ve azim olmadığında taktiksel olarak ne yaparsanız yapın olmaz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEN DAHA İYİ FUTBOL OYNAYAN BİR TAKIM"

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Ay-yıldızlı ekibin çok azimli ve istekli oynadığının altını çizen Nagelsmann, "Takım olarak daha hücumcu oynayabilirdik. 4’lü savunmayla oynamamız ileriye dönük bunu iyi yapmalıyız. Savunmamızın hatasıyla, kanatlardan yapılan hatalarla goller yedik. Bir sonraki maçımızda Avusturya ile karşılaşacağız. Avusturya, Türkiye'den daha iyi futbol oynayan bir takım."

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