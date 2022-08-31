Almanya’nın 12 kişilik EuroBasket 2022 kadrosu belli oldu

Gordon Herbert yönetimindeki Almanya’da kadronun başını NBA guardı Dennis Schroder çekiyor. Ayrıca Orlando Magic‘den Franz Wagner ve Indiana Pacers‘tan Daniel Theis da kadroda yer alıyor. EuroLeague pivotu Johannes Voigtmann ve guard Maodo Lo ise dikkat çeken diğer isimler arasında.

B Grubu’na ev sahipliği yapan Almanya, Köln’de düzenlenecek müsabakalarda Slovenya, Fransa, Litvanya, Bosna-Hersek ve Macaristan ile mücadele edecek. Turnuvaya beklentiler dahilinde giriş yapan Almanya, güçlü takımların bulunduğu gruptan çıkmanın yollarını arayacak.

Almanya’nın kadrosu:

– Niels Giffey

– Justus Hollatz

– Maodo Lô

– Andreas Obst

– Gavin Schilling

– Dennis Schröder

– Christian Sengfelder

– Daniel Theis

– Johannes Thiemann

– Johannes Voigtmann

– Nick Weiler-Babb

– Franz Wagner

– Jonas Wohlfarth-Bottermann

