SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. EuroBasket 2022
  4. Almanya’nın 12 kişilik EuroBasket 2022 kadrosu belli oldu

Almanya’nın 12 kişilik EuroBasket 2022 kadrosu belli oldu

31.08.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EuroBasket 2022’de B Grubu’nda mücadele edecek olan Almanya Milli Takımı’nın formasını terletecek 12 kişilik kadro belli oldu.

Almanya’nın 12 kişilik EuroBasket 2022 kadrosu belli oldu

Gordon Herbert yönetimindeki Almanya’da kadronun başını NBA guardı Dennis Schroder çekiyor. Ayrıca Orlando Magic‘den Franz Wagner ve Indiana Pacers‘tan Daniel Theis da kadroda yer alıyor. EuroLeague pivotu Johannes Voigtmann ve guard Maodo Lo ise dikkat çeken diğer isimler arasında.

B Grubu’na ev sahipliği yapan Almanya, Köln’de düzenlenecek müsabakalarda Slovenya, Fransa, Litvanya, Bosna-Hersek ve Macaristan ile mücadele edecek. Turnuvaya beklentiler dahilinde giriş yapan Almanya, güçlü takımların bulunduğu gruptan çıkmanın yollarını arayacak.

Almanya’nın kadrosu:

– Niels Giffey

– Justus Hollatz

– Maodo Lô

– Andreas Obst

– Gavin Schilling

– Dennis Schröder

– Christian Sengfelder

– Daniel Theis

– Johannes Thiemann

– Johannes Voigtmann

– Nick Weiler-Babb

– Franz Wagner

– Jonas Wohlfarth-Bottermann

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ergin Ataman: EuroBasket’in En genç takımlarından biriyizErgin Ataman: EuroBasket’in En genç takımlarından biriyiz
F.Bahçe'de yaşanan olay kriz çıkardı! Doğruysa...F.Bahçe'de yaşanan olay kriz çıkardı! Doğruysa...
Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından sert sözler! ''Ezilmiş, facia...''Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından sert sözler! ''Ezilmiş, facia...''
Anahtar Kelimeler:
Almanya Çoban ind ust basket
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İkinci el oto piyasasına 'yüzde 90' şoku

İkinci el oto piyasasına 'yüzde 90' şoku

İzmir'de peş peşe korkutan depremler!

İzmir'de peş peşe korkutan depremler!

Yılın transferi geliyor! Galatasaray'a dünya yıldızı...

Yılın transferi geliyor! Galatasaray'a dünya yıldızı...

Hastaneye kaldırılmıştı! Kötü haber geldi...

Hastaneye kaldırılmıştı! Kötü haber geldi...

'Arda Turan, Neymar'ı dayaktan kurtardı!'

'Arda Turan, Neymar'ı dayaktan kurtardı!'

Ve yeni takımı belli oldu! Galatasaray...

Ve yeni takımı belli oldu! Galatasaray...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Hapishane ziyareti esnasında azılı seri katilden hamile kaldı!

Hapishane ziyareti esnasında azılı seri katilden hamile kaldı!

İspanya'da dolu faciası! 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı

İspanya'da dolu faciası! 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Canlı yayında gösterdiğinde şoke olmuşlardı! “Cinsel hayatım..."

Canlı yayında gösterdiğinde şoke olmuşlardı! “Cinsel hayatım..."

Bu ada çok farklı! Askerler dışında herkes çıplak

Bu ada çok farklı! Askerler dışında herkes çıplak

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.