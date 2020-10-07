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Almanya-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta izlenecek? Almanya Türkiye milli maçı şifresiz mi yayınlanacak?

FUTBOL HABERLERİ  | 07.10.2020 10:19 | Son Güncelleme

Şenol Güneş teknik direktörlüğündeki A Milli Futbol Takımı deplasmanda Almanya’ya konuk olacak. UEFA Uluslar Ligi’nin öncesinde Almanya deplasmanında ay-yıldızlılar mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Futbolseverler zorlu Almanya-Türkiye maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki Almanya-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İki takımın muhtemel 11’indeki isimler kimler? İşte Almanya-Türkiye maçına dair merak edilenler...

Almanya-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta izlenecek? Almanya Türkiye milli maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Özel maçta deplasmanda Almanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı ardından zorlu Rusya ve Sırbistan maçlarına çıkacak. UEFA Uluslar Ligi’nde 11 Ekim Pazar günü Moskova’da Rusya’ya konuk olacak ay-yıldızlılar, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul’da Sırbistan’ı misafir edecek.

ALMANYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Almanya-Türkiye arasında oynanacak bu özel maç 7 Ekim Çarşamba saat 21:45’te başlayacak. Milli takıma destek olmak isteyen futbolseverler karşılamayı TRT 1’den izleyebilecek. Almanya-Türkiye maçı TRT 1’de şifresiz olarak yayınlanacak.

ALMANYA-TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ

A Milli Futbol Takımı’nın Almanya deplasmanında oynayacağı özel maçının hakemi Fransa Futbol Federasyonu’ndan Benoit Bastien olacak. Bastien’in yardımcı hakemliği ise yine aynı federasyondan Hicham Zakrani ve Fredic Haquette yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemlik görevini ise Benoit Millot üstelenecek.

ALMANYA-TÜRKİYE MAÇININ MUHTEMEL 11’LERİ

Joachim Löw’ün teknik direktörlüğünde yönetilen Almanya Milli Futbol Takımı’nın muhtemel 11’i : Leno, Ginter, Süle, Rüdiger, Emre Can, Leon Goretzka, Heinrich, Nico Schulz, Havertz, Draxler ve Luca Waldschmidt

Şenol Güneş teknik direktörlüğünde yönetilen Türkiye Milli Futbol Takımı’nın muhtemel 11’i: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu, Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz

ALMANYA-TÜRKİYE MAÇ KARNESİ

A Milli Takım ve Almanya Milli Takım arasında 25 kez maç oynandı. Bu maçlarda Türkiye A Milli Takımı 13 kez Batı Almanya, 5 kez Doğu Almanya ve 7 kez sınırların kalkmasından sonra Almanya ile karşılaştı. A Milli Futbol Takımı bu maçlarda 6 galibiyet, 15 yenilgi ve 4 beraberlik aldı.

A MİLLİ TAKIMININ ADAY KADROSUNDAKİ İSİMLER

Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)

Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

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