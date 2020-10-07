Almanya-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta izlenecek? Almanya Türkiye milli maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Özel maçta deplasmanda Almanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı ardından zorlu Rusya ve Sırbistan maçlarına çıkacak. UEFA Uluslar Ligi’nde 11 Ekim Pazar günü Moskova’da Rusya’ya konuk olacak ay-yıldızlılar, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul’da Sırbistan’ı misafir edecek.

ALMANYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Almanya-Türkiye arasında oynanacak bu özel maç 7 Ekim Çarşamba saat 21:45’te başlayacak. Milli takıma destek olmak isteyen futbolseverler karşılamayı TRT 1’den izleyebilecek. Almanya-Türkiye maçı TRT 1’de şifresiz olarak yayınlanacak.

ALMANYA-TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ

A Milli Futbol Takımı’nın Almanya deplasmanında oynayacağı özel maçının hakemi Fransa Futbol Federasyonu’ndan Benoit Bastien olacak. Bastien’in yardımcı hakemliği ise yine aynı federasyondan Hicham Zakrani ve Fredic Haquette yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemlik görevini ise Benoit Millot üstelenecek.

ALMANYA-TÜRKİYE MAÇININ MUHTEMEL 11’LERİ

Joachim Löw’ün teknik direktörlüğünde yönetilen Almanya Milli Futbol Takımı’nın muhtemel 11’i : Leno, Ginter, Süle, Rüdiger, Emre Can, Leon Goretzka, Heinrich, Nico Schulz, Havertz, Draxler ve Luca Waldschmidt