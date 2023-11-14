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Almanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Almanya Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda?

14.11.2023 15:09 | Son Güncelleme:
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Almanya ile Türkiye, EURO 2024 öncesinde hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. EURO 2024 Elemeleri'nde muhteşem bir performans gösteren ve turnuvaya katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'mız sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Almanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Almanya Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Türkiye maçı hazırlık maçı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın ardından A Milli Takım Galler'e konuk olacak, Alman ekip ise Viyana'da Avusturya ile özel maça çıkacak. Almanya Türkiye maçının tarihi, saati ve canlı yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. İşte Almanya Türkiye maçı hakkında merak edilenler...

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Türkiye maçı 18 Kasım 2023 Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

Karşlılaşma Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya Türkiye hazırlık maçı TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

A MİLLİ TAKIMI'MIZIN BİR SONRAKİ RAKİBİ GALLER

Türkiye, Almanya ile oynadığı hazırlık maçının ardından eleme grubundaki bir diğer maçına çıkacak. A Milli Futbol Takımı'mız, Galler ile oynayacak.

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