Almanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Almanya Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda?

Almanya Türkiye maçı hazırlık maçı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın ardından A Milli Takım Galler'e konuk olacak, Alman ekip ise Viyana'da Avusturya ile özel maça çıkacak. Almanya Türkiye maçının tarihi, saati ve canlı yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. İşte Almanya Türkiye maçı hakkında merak edilenler...
Almanya Türkiye maçı 18 Kasım 2023 Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak.
Karşlılaşma Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Almanya Türkiye hazırlık maçı TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.
Türkiye, Almanya ile oynadığı hazırlık maçının ardından eleme grubundaki bir diğer maçına çıkacak. A Milli Futbol Takımı'mız, Galler ile oynayacak.