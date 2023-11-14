Almanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Almanya Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda?

Almanya Türkiye maçı hazırlık maçı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın ardından A Milli Takım Galler'e konuk olacak, Alman ekip ise Viyana'da Avusturya ile özel maça çıkacak. Almanya Türkiye maçının tarihi, saati ve canlı yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. İşte Almanya Türkiye maçı hakkında merak edilenler...

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Türkiye maçı 18 Kasım 2023 Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

Karşlılaşma Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya Türkiye hazırlık maçı TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

A MİLLİ TAKIMI'MIZIN BİR SONRAKİ RAKİBİ GALLER

Türkiye, Almanya ile oynadığı hazırlık maçının ardından eleme grubundaki bir diğer maçına çıkacak. A Milli Futbol Takımı'mız, Galler ile oynayacak.







