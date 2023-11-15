Almanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Türkiye milli maçı şifreli mi? A Milli takım aday kadrosu

Almanya ile Türkiye, EURO 2024 öncesinde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç, 74 bin 475 seyirci kapasiteli Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Bu karşılaşma sonrası A Milli Takım Galler'a konuk olacak, Alman ekip ise Viyana'da Avusturya ile özel maça çıkacak. Almanya Türkiye maçı canlı yayın bilgisi internette araştırılıyor. İşte Almanya Türkiye maçının tarihi, saati ve canlı yayınlanacağı kanal...

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Almanya Türkiye maçı 18 Kasım 2023 Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maç, TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

Almanya Türkiye hazırlık maçı TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIMI'MIZIN BİR SONRAKİ RAKİBİ GALLER

Türkiye, Almanya ile oynadığı hazırlık maçının ardından eleme grubundaki bir diğer maçına çıkacak. A Milli Futbol Takımı'mız, Galler ile oynayacak.







