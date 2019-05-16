İki ülkeden çok önemli karar! Çekiliyorlar...

ABD'nin acil görevi olmayan personelinin Irak'tan ayrılması talimatının ardından Almanya ve Hollanda'dan Irak'a ilişkin açıklamalar geldi. Almanya ve Hollanda, ABD ve İran arasında yükselen tansiyon nedeniyle Iraklı güvenlik güçlerine verdiği eğitimleri askıya aldı.

Alman Savunma Bakanlığı Sözcüsü Çarşamba günü Berlin'de yaptığı açıklamada ABD ve İran arasında artan gerilim gerekçesiyle "Hafta başından beri eğitim görevinin durdurulduğunu" belirtti. Askıya almanın kalıcı olmadığının altını çizen sözcü "İlerleyen günlerde duruma göre eğitimin tekrar başlayabileceğini" söyledi. Sözcü "Somut bir tehdit almadıklarını" da sözlerine ekledi.

Alman haber ajansı dpa’nın Berlin’deki güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, karar IŞİD karşıtı koalisyona dahil olan diğer devletlerle birlikte hafta başında alındı. Alman ordusundan bir sözcü de “Bölgede güvenliğe ilişkin durumun kötüleşmesi” nedeniyle söz konusu kararın alındığını belirtti.

Almanya, Suriye ve Irak'ta terör örgütü IŞİD ile mücadele için ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyona 2015 yılından bu yana destek veriyor. Alman ordusunun Irak'ta yaklaşık 160 askeri bulunuyor. Bu askerlerden 60’ı Bağdat yakınlarında ve 100 kadarı da Erbil’de görev yapıyor. Irak’ta konuşlandırılan Alman askerleri, Irak silahlı kuvvetlerine eğitim veriyor.