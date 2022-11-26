SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. Almanya'yı deviren Japonya, Kosta Rika karşısında!

Almanya'yı deviren Japonya, Kosta Rika karşısında!

26.11.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk haftasında Almanya'yı 2-1 mağlup eden Japonya, Kosta Rika ile karşı karşıya gelecek.

Almanya'yı deviren Japonya, Kosta Rika karşısında!

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın E Grubu ikinci maçında pazar günü Japonya ile Kosta Rika karşı karşıya gelecek. Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Japonya ilk maçında turnuvanın favorilerinden Almanya'yı 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup etmişti.

Kosta Rika ise şampiyonanın şu ana kadar ki en farklı mağlubiyetini İspanya karşısında yaşadı. Orta Amerika ülkesi, sahadan 7-0'lık tarihi bir yenilgiyle ayrıldı.

Bu iki ülke, Dünya Kupası'nda tarihlerindeki ilk maçına çıkacak.

Gruptaki günün diğer maçında ise İspanya ile Almanya kozlarını paylaşacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyanlar inanamadı! Suudi Arabistan Milli Takımı'na dev hediye...Duyanlar inanamadı! Suudi Arabistan Milli Takımı'na dev hediye...
F.Bahçe'de karar verildi! Stadının adı değişiyor...F.Bahçe'de karar verildi! Stadının adı değişiyor...
Jesus istedi, Fenerbahçe imza için operasyon başlattı!Jesus istedi, Fenerbahçe imza için operasyon başlattı!
Anahtar Kelimeler:
Almanya Japonya Kosta Rika dünya kupası FIFA Dünya Kupası At kata maçın kibariye eşi

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da korkunç olay, 3 ceset bulundu! Kan donduran detaylar: Kafaları ezilmiş, işkence...

İstanbul'da korkunç olay, 3 ceset bulundu! Kan donduran detaylar: Kafaları ezilmiş, işkence...

Devlet hastanesinde sahte doktor skandalı!

Devlet hastanesinde sahte doktor skandalı!

Dünya Kupası'nda ilginçlikler her geçen gün devam ediyor!

Dünya Kupası'nda ilginçlikler her geçen gün devam ediyor!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Selçuk İnan'ın kazanacağı ücret gündem oldu!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Selçuk İnan'ın kazanacağı ücret gündem oldu!

Adriana Lima'nın son hali sosyal medyada gündem oldu

Adriana Lima'nın son hali sosyal medyada gündem oldu

Duyanlar inanamadı! Suudi Arabistan Milli Takımı'na dev hediye...

Duyanlar inanamadı! Suudi Arabistan Milli Takımı'na dev hediye...

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Yılın o zamanları başladı: Artık her şey mümkün

Yılın o zamanları başladı: Artık her şey mümkün

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.