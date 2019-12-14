Almanya'da "İnsan ve Mekan" fotoğraf sergisi

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde, Türk ve Alman sanatçıların fotoğraflarından oluşan "İnsan ve Mekan" başlıklı sergi açıldı.

Köln Yunus Emre Enstitüsünde, Köln İstanbul Kardeş Şehir Derneği ile Köln Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle açılan sergide, kişilerin farklı mekanlarda çekilmiş 40 fotoğrafı yer aldı.

Köln İstanbul Kardeş Şehir Derneği Başkanı Walter Kluth, açılışta, 20 yılı aşkın süredir, çeşitli faaliyetlerle karşılıklı anlayışı geliştirmek istediklerini söyledi.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Gençer de insan ile mekan arasında sıkı ve karşılıklı bir bağ olduğunu, serginin de bu bağı gösterdiğini dile getirdi.

Anadolu'dan Avrupa'ya uzanan göç tarihinde Köln'ün önemli bir yer tuttuğunun altını çizen Gençer, şunları kaydetti:

"Sadece Köln'de 100 binden fazla Türk kökenli yaşıyor. Göç sürecinde Avrupa'da kurulan önemli derneklerin merkezleri Köln'de bulunuyor. Bu nedenle Köln bir anlamda Almanya'nın İstanbul'u olarak tabir ediliyor. Bu serginin oluşmasında Köln-İstanbul Derneği başta olmak üzere katılımcı tüm Türk ve Alman dostlarımıza teşekkür ediyoruz."

Köln Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Ralf Heinen ise kentte yaşayan Türk toplumu ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini vurgulayarak, bu tür etkinliklerin bu amaca hizmet etmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Sergi, 24 Ocak'a kadar gezilebilecek.

