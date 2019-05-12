Kendisi gibi oyuncu olan eşi Tolgahan Sayışman ile mutlu bir evlilik sürdüren Almeda Abazi, oğlu Efehan'ı kucağına almadan önce yaşadıklarını sosyal medya hesabı üzerinden şöyle anlattı:

Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi doğum öncesi karelerini paylaştı - Magazin haberleri

Bebeğime kavuşmadan 15 ya da 20 dakika önce çekilmiş bir fotoğraf. Bakmayın böyle gülümsediğime, ağrıların arasında çekilmiş bir fotoğraf.

Meğerse doğum sancıların birkaç saniyelik arası da varmış böylece insan vücudu bir parça dinleniyormuş. Allah’ın büyüklüğünü ve merhametini bir kez daha gördüm, yaşadım hayranlıkla!

Allah’ın izni ile her zaman yanımda olan canım annem, canım eşim, canım doktorum ve bütün ailemin desteği ile tüm zorlukların üstesinden gelebildim ve küçük kaplancığım, hayatımın manası biricik oğluma kavuştum. Efehan’ıma.



