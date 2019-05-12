Mynet Trend

Almeda Abazi doğum öncesi karelerini paylaştı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 12.05.2019 17:19 | Son Güncelleme

Bir hafta önce anne olan Almeda Abazi, oğlunu kucağına almadan önce çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Almeda Abazi doğum öncesi karelerini paylaştı

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Tolgahan Sayışman ile mutlu bir evlilik sürdüren Almeda Abazi, oğlu Efehan'ı kucağına almadan önce yaşadıklarını sosyal medya hesabı üzerinden şöyle anlattı:

Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi doğum öncesi karelerini paylaştı - Magazin haberleri
Bebeğime kavuşmadan 15 ya da 20 dakika önce çekilmiş bir fotoğraf. Bakmayın böyle gülümsediğime, ağrıların arasında çekilmiş bir fotoğraf.

ieiei

Meğerse doğum sancıların birkaç saniyelik arası da varmış böylece insan vücudu bir parça dinleniyormuş. Allah’ın büyüklüğünü ve merhametini bir kez daha gördüm, yaşadım hayranlıkla!

1

Allah’ın izni ile her zaman yanımda olan canım annem, canım eşim, canım doktorum ve bütün ailemin desteği ile tüm zorlukların üstesinden gelebildim ve küçük kaplancığım, hayatımın manası biricik oğluma kavuştum. Efehan’ıma.

2

Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektilerOtomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler
Ünlü şarkıcıya doğum gününde jest! 24 karat...Ünlü şarkıcıya doğum gününde jest! 24 karat...
"Her şey güzel olacak" açıklaması"Her şey güzel olacak" açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almeda Abazi Almeda Abazi doğum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bakan Varank'ı tramvayda gören şaştı kaldı!

Bakan Varank'ı tramvayda gören şaştı kaldı!

Melih Gökçek'ten 'Her şey çok güzel olacak' tweeti!

Melih Gökçek'ten 'Her şey çok güzel olacak' tweeti!

Yeni Mercedes-Benz CLA Türkiye'de!

Yeni Mercedes-Benz CLA Türkiye'de!

Güneydoğu'da fotokapana takıldı!

Güneydoğu'da fotokapana takıldı!

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Şeyma Subaşı'nın kafes dansı sosyal medyayı salladı!

Şeyma Subaşı'nın kafes dansı sosyal medyayı salladı!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ünlü spiker Ece Üner'in Kerimcan Durmaz tepkisi sosyal medyayı salladı

Ünlü spiker Ece Üner'in Kerimcan Durmaz tepkisi sosyal medyayı salladı

Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa ile tatil keyfi!

Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa ile tatil keyfi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nusret, J Balvin'e doğum gününde özel et hazırladı

Ünlü şarkıcıya doğum gününde jest! 24 karat...

Gökhan Özoğuz'dan "Her şey güzel olacak" açıklaması

"Her şey güzel olacak" açıklaması

Bu ünlüyü tanıdınız mı?

Bu ünlüyü tanıdınız mı?

Annesine 12 milyon liralık sürpriz!

Annesine 12 milyon liralık sürpriz!

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın icra krizinde yeni gelişme!

O davada Demet Şener'e kötü haber!

Edis ve Head&Shoulders’tan yaza damga vuracak efsane şarkı!

Edis ve Head&Shoulders’tan yaza damga vuracak efsane şarkı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.