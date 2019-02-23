Alp Kılınç Hatice'nin atlı fotoğrafıyla dalga geçince...

Şarkıcı Hatice, önceki gün yeni şarkısına klip çekti. Hatice, klipte derin yırtmaçlı kırmızı elbise ve topuklu ayakkabıyla ata bindi.

Şarkıcının bu halleri ise sosyal medyada adeta alay konusu oldu.

Sosyal medya fenomeni Alp Kılınç ise Hatice'nin ata bindiği fotoğrafı paylaşarak "At binmek için harika bir kıyafet seçimi" yorumunu yaptı.

Yorumu gören Hatice, Kılınç'a "Mahkemede görüşürüz" dedi. Kılınç ise Hatice'ye "Görüşürüz gülüm" cevabını verdi.

"ATIMIN ÇİFTELERİ ÇOK SAĞLAM, KAŞINMA"

Alp Kılınç daha sonra Instagram hesabından Hatice'nin kendisi için yazdığı "Atımın çifteleri çok sağlam bilmem anlatabildim mi Alp Kılınç kaşınma" paylaşımı yaptı.

Ancak Kılınç bunun da altında kalmadı ve eleştirin dozunu arttırdı ve "Bir fotoğraf ve iki tane at. Mahkeme günü ben de atımla geleceğim. Her gün bir mahkeme haberiyle uyanıyorum" cevabını verdi.

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