MAGAZİN

Alp Kırşan dediğini yaptı! Müjdeyi verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.06.2018 10:04 | Son Güncelleme

Her fırsatta ikinci kez baba olmak istediğini söyleyen Alp Kırşan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla eşinin 2. kez hamile olduğunu duyurdu

Alp Kırşan dediğini yaptı! Müjdeyi verdi

Oğlu Efe'nin ikinci yaşında bir çocuk daha istediklerini söyleyen Alp Kırşan müjdeyi verdi. Ailesiyle birlikte Bodrum'daki evlerinde tatilde olan Kırşan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla eşinin 2. kez hamile olduğunu duyurdu.

Eşi Zeynep Dörtkardeşler'in karnının baya belirgin olduğu fotoğrafı "Biz bu fotoğrafta 9 kişiyiz" notuyla takipçilerine müjdeli haberi verdi.

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2 SENE ÖNCE SİNYALİNİ VERMİŞLERDİ

Alp Kırşan ile Zeynep Dörtkardeşler Kırşan ikinci çocuğun sinyallerini 2016 yılındaki bir röportajlarında vermişlerdi. Yine Bodrum'daki evlerinde yaptıkları röportajda Alp Kırşan "Zeynep iyi bir anne. Efe iki yaşına geldikten sonra ikinci çocuğu istiyoruz" sözleriyle ikinci çocuk isteklerini belirtmişti. Çiftin dediği gibi de oldu. Oğulları Efe 2 yaşına gelince 2. çocuğun müjdesini verdiler.

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TAKİPÇİLERİNDEN TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Kırşan'ın takipçileri de bu müjdeli habere tebrik ve hayırlı olsun mesajları yağdırdı. Ailenin heyecanı ve neşesi Kırşan'ın paylaştığı fotoğrafta net bir şekilde anlaşılıyordu. Bebeğin cinsiyeti ve kaç aylık olduğu ise merak konusu oldu.

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