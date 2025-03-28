Uğurcan Çakır ve Galatasaray... Yönetimden haber aldım diyerek resmen duyurdu!

Son dakika Galatasaray haberi... Transferde adı Galatasaray ile anılan Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY UĞURCAN ÇAKIR'I İSTİYORDU

Muslera'nın yerine geçmesi için sarı-kırmızılıların temas kurduğu Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un tüm teklifleri reddetmesi Galatasaray'a bu kapıyı tamamen kapattı.

"UĞURCAN ÇAKIR GALATASARAY'I DÜŞÜNMÜYOR! YÖNETİMDEN ÖĞRENDİM"

Ünlü gazeteci Ertem Şener, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'la hiçbir ilgisi yok. Bunlar tamamen hikâye... Galatasaray’ı düşünmüyor. Böyle bir transfer mümkün değil. Bizzat Trabzonspor cephesinden öğrendim. Kesinlikle böyle bir şey yok. Uğurcan Çakır, 'Gidersem eğer Avrupa'da iyi bir takıma giderim.' diyor. Uğurcan Çakır, Trabzonspor bayrağıdır." ifadelerini kullandı.