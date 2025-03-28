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Uğurcan Çakır ve Galatasaray... Yönetimden haber aldım diyerek resmen duyurdu!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.03.2025 16:22
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Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'da sezon sonunda Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleye kimin geçeceği büyük merak konusu olmuş durumda... Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır ile dirsek temasında olan sarı-kırmızılılar, milli kaleciyi transfer etmek istiyordu fakat Trabzonspor'un kararı sonrası masadan kalktı. İşte detaylar...

Uğurcan Çakır ve Galatasaray... Yönetimden haber aldım diyerek resmen duyurdu!
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Son dakika Galatasaray haberi... Transferde adı Galatasaray ile anılan Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY UĞURCAN ÇAKIR'I İSTİYORDU

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Muslera'nın yerine geçmesi için sarı-kırmızılıların temas kurduğu Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un tüm teklifleri reddetmesi Galatasaray'a bu kapıyı tamamen kapattı.

"UĞURCAN ÇAKIR GALATASARAY'I DÜŞÜNMÜYOR! YÖNETİMDEN ÖĞRENDİM"

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Ünlü gazeteci Ertem Şener, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'la hiçbir ilgisi yok. Bunlar tamamen hikâye... Galatasaray’ı düşünmüyor. Böyle bir transfer mümkün değil. Bizzat Trabzonspor cephesinden öğrendim. Kesinlikle böyle bir şey yok. Uğurcan Çakır, 'Gidersem eğer Avrupa'da iyi bir takıma giderim.' diyor. Uğurcan Çakır, Trabzonspor bayrağıdır." ifadelerini kullandı.

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