Alp Kırşan ve oğlunun karavan kampı keyfi!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Survivor yarışmasının eski sunucusu Alp Kırşan, ailesiyle birlikte sakin bir yaşam sürdürüyor.

Eşi Zeynep Dörtkardeşler, oğulları Efe ve Ata'yla birlikte sık sık kamp yapan Alp Kırşan, o anları Instagram hesabından da paylaşıyor.

Karavan kampına giden ünlü sunucu oğlu Ata'yla birlikte uyuya kaldığı anlarda çekilen bir kareyi paylaştı. Kırşan fotoğrafa "Baba kucağında öğlen uykusu kampta" notunu yazdı.



Ünlü sunucunun fotoğrafına kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi.



