Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'dan aşk pozu! Beğeni yağmuruna tutuldu

Geçtiğimiz yıl yayınlanan Ada Masalı dizisiyle yolları kesişen Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan ikilisi, bir süre sakladıkları birlikteliklerini sonrasında onaylamıştı. Son zamanlarda romantik paylaşımlarıyla gündeme gelen ikili, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

AŞK POZU VERDİLER

Oyuncu çift, göz göze verdikleri pozu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

O poz, hayranları tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

"GAYET GÜZEL GİDİYOR"

Birlikteliklerini itiraf eden Alp Navruz şu ifadeleri kullanmıştı: "Gerçekten o kadar çok şey yazılıyor ki, Ayça ile beraber şaşırarak okuyoruz. Şöyle söyleyeyim; güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık, iş olarak da arkadaş olarak da. Onun dışında farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz"

Kendisine yöneltilen 'evlilik' sorularına ise, "Bunları sonra konuşuruz olur mu?" yanıtını vermişti.





