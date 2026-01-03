Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar'dan kas şov! 'Kim der ki 44 yaşında'

Bir dönem magazin gündemine aşklarıyla damga vuran Helin Avşar, son yıllarda geçirdiği değişimle konuşulmaya devam ediyor.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar’ın kardeşi olmasıyla tanınan Helin Avşar, artık daha çok modayla ilgileniyor ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Ablası Hülya Avşar gibi disiplinli yaşam tarzını benimseyen Avşar bu defa spor yaptığı anlardan bir karesini paylaştı. Helin Avşar'ın kaslı fiziği takipçilerinden tam not aldı.

Helin Avşar'a sosyal medyada; 'güzel kadın', 'yaşlanmıyor', 'Kim der ki 44 yaşında' şeklinde yorumlar yapıldı.