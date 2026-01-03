MAGAZİN

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar'dan kas şov! 'Kim der ki 44 yaşında'

Hülya Avşar kadar popüler olan ve bir döneme damga vuran Helin Avşar şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Spor yaptığı anlardan bir karesini paylaşan Helin Avşar bu haliyle takipçilerinden tam not almayı başardı.

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar'dan kas şov! 'Kim der ki 44 yaşında'
Öznur Yaslı İkier

Bir dönem magazin gündemine aşklarıyla damga vuran Helin Avşar, son yıllarda geçirdiği değişimle konuşulmaya devam ediyor.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar’ın kardeşi olmasıyla tanınan Helin Avşar, artık daha çok modayla ilgileniyor ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Hülya Avşar ın kardeşi Helin Avşar dan kas şov! Kim der ki 44 yaşında 1

Ablası Hülya Avşar gibi disiplinli yaşam tarzını benimseyen Avşar bu defa spor yaptığı anlardan bir karesini paylaştı. Helin Avşar'ın kaslı fiziği takipçilerinden tam not aldı.

Hülya Avşar ın kardeşi Helin Avşar dan kas şov! Kim der ki 44 yaşında 2

Helin Avşar'a sosyal medyada; 'güzel kadın', 'yaşlanmıyor', 'Kim der ki 44 yaşında' şeklinde yorumlar yapıldı.

Hülya Avşar ın kardeşi Helin Avşar dan kas şov! Kim der ki 44 yaşında 3

