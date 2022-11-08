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Alp Navruz ile ihanet nedeniyle ayrılmıştı... 'Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz aşk yaşıyor' iddiası!

08.11.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayça Ayşin Turan, bir yıldır beraber olduğu sevgilisi Alp Navruz ile ihanet nedeniyle ayrılma kararı almıştı. Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz'un 10 gündür birlikte olduğunu iddiası gündeme geldi.

Alp Navruz ile ihanet nedeniyle ayrılmıştı... 'Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz aşk yaşıyor' iddiası!

Birlikte rol aldıkları dizide aşkları başlayan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz son dönemde ayrılık haberiyle gündemde. Navruz'un sevgilisini aldattığı ve ilişkinin bittiği konuşuluyordu.

Yeni iddia ise Turan'ın gönlünü başka bir ünlü isme kaptırdığı yönünde. Ayça Ayşin Turan geçtiğimiz haftalarda Kuruçeşme'de bir mekanda gece boyunca Murat Boz ile sohbet etti. Gecenin finalinde ise dans ettiler.

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İkilinin arkadaşlığı ise bir süre sonra aşka döndü. Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan'ın aşk yaşadığı sosyal medyada da gündem oldu. İkili bu ilişkiyi bir süre gözlerden uzak tutmak istiyor.

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Ayça Ayşin Turan Oyuncu Murat Boz sevgilisi

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