Alp Navruz ile ihanet nedeniyle ayrılmıştı... 'Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz aşk yaşıyor' iddiası!

Birlikte rol aldıkları dizide aşkları başlayan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz son dönemde ayrılık haberiyle gündemde. Navruz'un sevgilisini aldattığı ve ilişkinin bittiği konuşuluyordu.

Yeni iddia ise Turan'ın gönlünü başka bir ünlü isme kaptırdığı yönünde. Ayça Ayşin Turan geçtiğimiz haftalarda Kuruçeşme'de bir mekanda gece boyunca Murat Boz ile sohbet etti. Gecenin finalinde ise dans ettiler.

İkilinin arkadaşlığı ise bir süre sonra aşka döndü. Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan'ın aşk yaşadığı sosyal medyada da gündem oldu. İkili bu ilişkiyi bir süre gözlerden uzak tutmak istiyor.





